«Чем раньше, тем лучше»: в каком возрасте лучше всего отдавать ребенка в шахматный кружок

Доказано, что игра в шахматы помогает развить абстрактное и логическое мышление, внимательность и умение планировать. Дети, увлекающиеся этим видом спорта, зачастую обгоняют в развитии своих сверстников. О том, в каком возрасте ребенка уже можно отдавать в шахматный клуб, рассказала порталу «Страсти» чемпионка Европы по шахматам среди девушек и четырехкратная чемпионка Сибири Виктория Лоскутова.

«Здесь, как и в любом виде спорта, чем раньше, тем лучше. Шахматы пригодятся в любом случае, даже если ребенок не достигнет спортивных высот, они сильно влияют на умственные способности: концентрацию, стратегическое планирование, анализ, оценку и многое другое», — объясняет шахматистка.

Виктория советует начать знакомить ребенка с шахматами уже с четырех лет. Чтобы оценить, есть ли у него способности к шахматам, нужно отвести его в кружок, и там все станет понятно, говорит она.

Большое интервью с Викторией Лоскутовой, в котором она рассказывает об уровне подготовки российских шахматистов и личной истории успеха, читайте по ссылке.