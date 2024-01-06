Чем полезна икра и кому она противопоказана: врач-диетолог Хасанова

Икра — одно из самых популярных и традиционных блюд на новогоднем столе. Она – символ роскоши, изобилия и праздничного настроения. Врач-диетолог и эксперт центра здоровья Verba Mayr Линда Хасанова рассказала порталу «Страсти» о том, как правильно выбирать икру, в чем ее польза для организма и кому она противопоказана.

Полезные свойства икры

По словам специалиста, икра богата множеством ценных для организма полноценных белков и жиров, а также кальцием, железом, витаминами Д и А, группы В и фосфором. Благодаря набору полезных составляющих икра позволяет сбалансировать рацион питания и сделать его более качественным и здоровым.

У икры очень высокая энергетическая ценность и усвояемость. В отличие от других морепродуктов состав жиров в икре идет с преобладанием жирных кислот Омега-3 и лецитина, рассказывает Хасанова. Всё это полезно для работы мозга, состояния суставов, костей, волос и кожи, а также для профилактики развития атеросклероза, тяжелых заболеваний сердца, сосудов, глаз, предупреждения инфарктов и инсультов. Также икра отлично укрепляет иммунную систему, улучшает настроение, повышает умственную и физическую работоспособность и нормализует жировой обмен и уровень холестерина в крови, добавляет врач-диетолог.

Кому противопоказана икра

«Ввиду индивидуальной непереносимости компонентов или аллергических реакций икра может быть противопоказана. А из-за того, что для продления сроков хранения в икру добавляют соль, то этот продукт не стоит есть в больших количествах людям с артериальной гипертензией и частых отеках», - отмечает специалист.

Как выбрать правильную и полезную? (принципы выбора)

Все полезные свойства, приписанные икре, будут ей присущи только в случае использования качественного сырья и соблюдения правильных условий хранения и транспортировки. Кроме этого, по словам врача-диетолога, неправильно обработанная красная икра может содержать кишечную палочку и вызвать пищевое отравление. Вот несколько советов, как выбрать правильную икру:

Обязательно приобретайте икру в упакованной таре, на которой указаны наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение, товарный знак, сорт (при наличии), дата изготовления, срок годности, срок хранения, условия хранения, энергетическая и пищевая ценность на 100 г продукта. В составе должна быть только икра. Никаких пищевых красителей, ароматизаторов, структурообразователей, глицерина, растительного масла и т.д. Имитированная икра — это вовсе не икра, а лишь продукт с рыбьим вкусом, который состоит из шариков красного цвета. Зерна икры должны быть достаточно крепкими, сухорассыпчатыми, однородными по величине и цвету и не лопнувшими. В процессе хранения икорных продуктов происходит окисление жира, разложение белков, и появляется горький привкус. При неблагоприятных условиях хранения изменяется цвет, накапливаются соединения с резким кислым вкусом и запахом. У икры не должно быть вкуса остроты и горечи (за исключением икры нерки и кижуча). На продукте не должно быть плесени. Она появляется на поверхности при наличии воздуха между икрой и крышкой тары.

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