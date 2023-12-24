Почему салат оливье и мясо по-французски лучше не ставить на новогодний стол: отвечает нутрициолог
Нутрициолог Черная предупредила об опасности салата оливье и мяса по-французски.
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Проблема новогоднего стола заключается в том, что на него принято ставить «всё лучшее и сразу». Икру, соленья, салаты, горячее, и не забыть про фрукты и сладкое. В результате организм сталкивается с необходимостью всё это разом переварить, что ведет к обострению гастритов и аналогичных заболеваний. Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Чёрная в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, какие блюда не стоит ставить на праздничный стол, чем их заменить, чтобы не навредить своему здоровью и провести новогодние праздники в отличном настроении.
Самые вредные блюда на новогоднем столе и чем их заменить
Оливье. Достаточно тяжёлое, калорийное блюдо, особенно, с солеными огурцами, колбасой и магазинным майонезом. В сочетании с алкоголем и большим количеством еды в новогоднюю ночь оно перегрузит организм консервантами, сахаром и глютеном, которых в избытке в составе майонеза. В колбасе также содержится большое количество соли, канцерогены и возбудители различных инфекций.
Чем заменить: вместо колбасы можно взять отварное мясо, птицу или креветки, а солёные огурцы (если они не домашние без сахара) заменить на свежие. В качестве соуса сделать домашний майонез.
Мясо по-французски, или свинина, запеченная в духовке под луком, майонезом и сыром. Обычно это сочетание очень тяжело переварить человеку с проблемами ЖКТ, а людей с его идеальным состоянием очень мало. Кроме того, свинина из супермаркета — один из самых вредных видов мяса, как и магазинный майонез.
Чтобы не устроить себе и гостям несварение желудка, лучше приготовить другое основное блюдо, например, запечь рыбу или праздничного гуся.
Гусь, фаршированный яблоками и черносливом
Ингредиенты
- гусь — 3 кг;
- яблоки — 3 шт;
- чернослив — 7 шт;
- горчица — 1 ст.л;
- чеснок — по вкусу;
- корица — ½ ч.л;
- лимон — 1 г;
- специи — 1 г.
Гуся вымыть и обсушить. Смешать горчицу, специи и измельченный чеснок и обмазать маринадом гуся.
Яблоки нарезать дольками, полить соком лимона, добавить чернослив и перемешать. Яблоки положить в гуся и зашить белыми нитками.
Положить гуся в рукав для запекания и мариновать в холодильнике минимум 6 часов. Перед приготовлением гуся достать на час-два из холодильника, чтобы он стал комнатной температуры.
Духовку разогреть до 210 градусов и запекать 20 минут, затем убавить до 180 градусов и запекать еще 2,5 часа, периодически переворачивая.
Консервированные шпроты на чёрном хлебе, где в качестве соуса снова выступает майонез. Шпроты в масле содержат огромное количество омега-6 жиров, которых в организме и так в избытке. Не добавит пользы и черный хлеб, поскольку он глютеносодержащий. Такие бутерброды очень вредны для ЖКТ, поэтому лучше от них отказаться.
Чем заменить: шпроты — на слабосолёную домашнюю форель, майонез — на гуакамоле, а черный хлеб — на льняной, например.
Классический гуакамоле с авокадо — это традиционный соус родом из Мексики. Основа всегда одна: авокадо, острый перец и сок лимона; другие ингредиенты можно добавлять по вкусу. Например, томаты, чеснок, разнообразную зелень, сладкий перец, кориандр и сметану. В Мексике очень любят этот соус и едят буквально каждый день. Обычно подают в качестве закуски и лучшим его вариантом будет приготовленный в домашних условиях.
Рецепт гуакамоле
Ингредиенты
- авокадо – 2 шт
- помидор – 1 шт
- сок лимонный – 40 мл
- лук репчатый – 0,5 луковицы
- кинза – 2 веточки
- перец красный острый – 1 шт
- соль – 3 г
Подготовьте все ингредиенты для приготовления классического гуакамоле с авокадо. Плод разрежьте пополам, разверните половинки в разные стороны и отделите их друг от друга. Удалите косточки. Мякоть выньте и разомните вилкой. Полейте лимонным соком.
Острый перец промойте, обсушите. Стручки разрежьте вдоль, удалите семена и плодоножку. Мякоть мелко порубите. Луковицу очистите от шелухи и мелко нарежьте. Кинзу промойте, обсушите и измельчите.
В миске соедините мякоть авокадо с перцем, луком и кинзой. Приправьте солью. Помидор вымойте, обсушите и измельчите. Добавьте в гуакамоле, перемешайте. Если соус готовится заранее, накройте его пищевой пленкой и уберите в холодильник.
Рецепт льняного хлеба
Ингредиенты
- 2 яйца
- 4 ст л семена льна
- 1/2 с л разрыхлителя
- 1 ст л кунжута
- соль, по желанию можно добавить любимые специи
Приготовление
Яйца взбить миксером в пышную пену. Семена льна измельчить в кофемолке и добавить к яйцам. Сюда же разрыхлитель, кунжут и соль, перемешать. Переложить тесто в форму (если керамическая, то смазать или застелить бумагой, если силиконовая, то не нужно) и выпекать в предварительно разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.
«Традиционные русские новогодние блюда имеют мало общего со здоровым питанием. Например, почти каждое, в том числе из перечисленных, заправляют майонезом. Проблема этого соуса заключается в высокой жирности, калорийности и обилии консервантов, которые способствуют долгому хранению. В нем также присутствуют транс-жиры, эмульгаторы, загустители, яичный порошок, усилители вкуса и стабилизаторы».
Ксения Черная
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»
Чем заменить майонез?
Заправляйте салаты соусами на основе горчицы, добавьте сметану или натуральный греческий йогурт. Лучше готовить соусы самостоятельно. Вот несколько вариантов: Классический майонез. Взбить два желтка, добавив немного соли и лимонного сока. Постоянно помешивая, влить тонкой струйкой стакан оливкового масла.
Майонез из авокадо. Это полезная и вкусная альтернатива привычному соусу, а также идеальный вариант для тех, кто соблюдает пост. Авокадо содержит массу питательных веществ, в том числе необходимые для здоровья витамины, минералы и полезные жиры. Нарезать 1 авокадо и взбить в блендере с солью, 3 ст.л оливкового масла, сока ¼ лимона. По вкусу можно добавить в майонез горчицу и чеснок, чтобы сделать майонез более ярким и насыщенным.
Еще один полезный способ заправки — смешать баночку козьего йогурта с сухим чесноком и ложечкой горчицы.
«Лучше всего в праздничную ночь обратить внимание на качество еды, а не количество. Брать небольшие порции и делать перерыв, когда наступает чувство сытости. Тогда и праздничное настроение сохранится, и неприятных последствий можно будет избежать».
Ксения Черная
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»