Почему салат оливье и мясо по-французски лучше не ставить на новогодний стол: отвечает нутрициолог

Проблема новогоднего стола заключается в том, что на него принято ставить «всё лучшее и сразу». Икру, соленья, салаты, горячее, и не забыть про фрукты и сладкое. В результате организм сталкивается с необходимостью всё это разом переварить, что ведет к обострению гастритов и аналогичных заболеваний. Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Чёрная в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, какие блюда не стоит ставить на праздничный стол, чем их заменить, чтобы не навредить своему здоровью и провести новогодние праздники в отличном настроении.

Самые вредные блюда на новогоднем столе и чем их заменить

Оливье. Достаточно тяжёлое, калорийное блюдо, особенно, с солеными огурцами, колбасой и магазинным майонезом. В сочетании с алкоголем и большим количеством еды в новогоднюю ночь оно перегрузит организм консервантами, сахаром и глютеном, которых в избытке в составе майонеза. В колбасе также содержится большое количество соли, канцерогены и возбудители различных инфекций.

Чем заменить: вместо колбасы можно взять отварное мясо, птицу или креветки, а солёные огурцы (если они не домашние без сахара) заменить на свежие. В качестве соуса сделать домашний майонез.

Мясо по-французски, или свинина, запеченная в духовке под луком, майонезом и сыром. Обычно это сочетание очень тяжело переварить человеку с проблемами ЖКТ, а людей с его идеальным состоянием очень мало. Кроме того, свинина из супермаркета — один из самых вредных видов мяса, как и магазинный майонез.

Чтобы не устроить себе и гостям несварение желудка, лучше приготовить другое основное блюдо, например, запечь рыбу или праздничного гуся.

Гусь, фаршированный яблоками и черносливом

Ингредиенты

гусь — 3 кг;

яблоки — 3 шт;

чернослив — 7 шт;

горчица — 1 ст.л;

чеснок — по вкусу;

корица — ½ ч.л;

лимон — 1 г;

специи — 1 г.

Гуся вымыть и обсушить. Смешать горчицу, специи и измельченный чеснок и обмазать маринадом гуся.

Яблоки нарезать дольками, полить соком лимона, добавить чернослив и перемешать. Яблоки положить в гуся и зашить белыми нитками.

Положить гуся в рукав для запекания и мариновать в холодильнике минимум 6 часов. Перед приготовлением гуся достать на час-два из холодильника, чтобы он стал комнатной температуры.

Духовку разогреть до 210 градусов и запекать 20 минут, затем убавить до 180 градусов и запекать еще 2,5 часа, периодически переворачивая.

Консервированные шпроты на чёрном хлебе, где в качестве соуса снова выступает майонез. Шпроты в масле содержат огромное количество омега-6 жиров, которых в организме и так в избытке. Не добавит пользы и черный хлеб, поскольку он глютеносодержащий. Такие бутерброды очень вредны для ЖКТ, поэтому лучше от них отказаться.

Чем заменить: шпроты — на слабосолёную домашнюю форель, майонез — на гуакамоле, а черный хлеб — на льняной, например.

Классический гуакамоле с авокадо — это традиционный соус родом из Мексики. Основа всегда одна: авокадо, острый перец и сок лимона; другие ингредиенты можно добавлять по вкусу. Например, томаты, чеснок, разнообразную зелень, сладкий перец, кориандр и сметану. В Мексике очень любят этот соус и едят буквально каждый день. Обычно подают в качестве закуски и лучшим его вариантом будет приготовленный в домашних условиях.

Рецепт гуакамоле

Ингредиенты

авокадо – 2 шт

помидор – 1 шт

сок лимонный – 40 мл

лук репчатый – 0,5 луковицы

кинза – 2 веточки

перец красный острый – 1 шт

соль – 3 г

Подготовьте все ингредиенты для приготовления классического гуакамоле с авокадо. Плод разрежьте пополам, разверните половинки в разные стороны и отделите их друг от друга. Удалите косточки. Мякоть выньте и разомните вилкой. Полейте лимонным соком.

Острый перец промойте, обсушите. Стручки разрежьте вдоль, удалите семена и плодоножку. Мякоть мелко порубите. Луковицу очистите от шелухи и мелко нарежьте. Кинзу промойте, обсушите и измельчите.

В миске соедините мякоть авокадо с перцем, луком и кинзой. Приправьте солью. Помидор вымойте, обсушите и измельчите. Добавьте в гуакамоле, перемешайте. Если соус готовится заранее, накройте его пищевой пленкой и уберите в холодильник.

Рецепт льняного хлеба

Ингредиенты

2 яйца

4 ст л семена льна

1/2 с л разрыхлителя

1 ст л кунжута

соль, по желанию можно добавить любимые специи

Приготовление

Яйца взбить миксером в пышную пену. Семена льна измельчить в кофемолке и добавить к яйцам. Сюда же разрыхлитель, кунжут и соль, перемешать. Переложить тесто в форму (если керамическая, то смазать или застелить бумагой, если силиконовая, то не нужно) и выпекать в предварительно разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.