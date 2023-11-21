Чем опасен липофилинг груди: мнение пластического хирурга Першина

Увеличение груди – один из самых популярных запросов представительниц слабого пола. Получить размер своей мечты можно двумя способами – с помощью маммопластики и липофилинга. Пластический хирург клиники Seline Валентин Першин рассказал порталу «Страсти», в каких случаях стоит отдать предпочтение имплантам, а когда лучше задуматься о липотрансфере.

Маммопластика или липофилинг?

Под маммопластикой понимается хирургическая операция по увеличению груди при помощи силиконовых имплантов. Она позволяет изменить имеющийся размер, а также скорректировать форму груди. Импланты подбираются всегда индивидуально, исходя из особенностей строения тела и исходного объёма молочных желез. Такой метод увеличения груди является самым безопасным в мире, подчеркивает врач.

Данная операция гарантирует полное соответствие всем требованиям и отсутствие непредвиденных обстоятельств (например, потерю объема).

Липофилинг или липотрансфер заключается в пересадке жировой ткани. Материал для операции берется с определенных зон: бедер или боков, живота. В настоящий момент такой метод увеличения груди пользуется большим спросом, поскольку многие девушки и женщины считают его гарантированным способом «похудеть в одном месте и приобрести объем в другом». Также предполагается, что организм лучше усваивает собственный жир, а не чужеродные импланты. Но так ли все просто и легко, как кажется на первый взгляд?

По словам Першина, на самом деле, липофилинг, суть которого заключается во множественных микроинъекциях, имеет свои особенности.

«Сразу оговорюсь, что не считаю метод увеличения груди с помощью собственного материала безопасным. Он имеет много подводных камней, о чем не всегда известно пациенту», - подчеркивает он.

Во-первых , невозможно добиться точного объёма и формы. Жир может рассасываться, мигрировать, а также «капсулизироваться», что приведет к осложнениям.

Во-вторых , нет абсолютной уверенности, что жир приживётся в новом месте. Зачастую, организм воспринимает жировую ткань в месте, где анатомически расположена железистая, как чужеродную, и при введении в большом объёме отторгает ее. Таким образом появляется вероятность попасть еще на одну операцию, но уже по спасению груди.