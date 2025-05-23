«Человек полетит вниз»: промышленный альпинист рассказал, в какую погоду нельзя работать на высоте

Промышленный альпинист Руслан Хапистов рассказал, что специалистам этой профессии запрещается работать на высоте в дождь и в случае обледенения веревок. Подробности узнал сайт «Страсти».

«Нельзя работать, если обледеневшие веревки. При таких условиях спусковое устройство работать не будет. Веревка начнет проскальзывать, и человек полетит вниз. Также небезопасно работать в дождь. Когда веревки сильно намокнут, то также все спусковые и страховочные устройства станут проскальзывать», - отметил Хапистов.

Также он указал на то, что промышленным альпинистам важно быть внимательными, не торопиться и всегда проверять снаряжение. При соблюдении техники безопасности, считает он, упасть с высоты невозможно.

«Никогда не понимал, как можно упасть, пока это не случилось со мной. Работал допоздна, торопился, нарушил несколько правил безопасности и сорвался с 5 этажа», - поделился Хапистов.

Он рассказал, что при падении получил трещину в двенадцатом позвонке и небольшую компрессию. Полгода ушло на восстановление.

Самая большая высота, на которой Руслану приходилось работать, - 135 метров. Это 45 этаж.

«После 10-этажных домов ощущения, конечно, другие, страшно не было, но дух захватывало… Были мысли о том, как же интересно поработать еще выше», - сказал специалист.

Подробнее о том, как Руслан пришел в профессию, сколько стоит снаряжение и какие самые необычные случаи были в работе, читайте в нашем интервью.