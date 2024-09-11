«Человек — лицемер»: продюсер отреагировал на новую песню Покровского* про изгнание

Певец Максим Покровский*(признан иноагентом на территории РФ) выпустил новую песню. Находясь за границей, он записал трек о людях в изгнании. В клипе он плывет на лодке, сидя перед телевизором. Новое творчество артиста оценил продюсер Сергей Дворцов, который считает его «лицемером».

В беседе с порталом «Страсти» продюсер отметил, что раньше лидер группы «Ногу свело!» демонстрировал свой патриотизм, любил российских поклонников. Но потом оказалось, что все это было лишь для вида.

«Человек — лицемер. Он всем видом всегда показывал, что он любил свою страну, своих поклонников, а это на самом деле оказалось ложью и неправдой. На сегодняшний день по поводу вокальных данных я могу сказать так — да, он талантливый, он сильный, но он дурачок. Если бы был умный, он не сделал бы так, как сделал», - заявил Дворцов.

Новую песню Покровский* написал на тему эмиграции, сравнив людей с крысами. В Сети трек многие раскритиковали и, как считает продюсер, не просто так. Он подчеркнул, что в России певец больше никому не нужен.

«Нужны ли кому-то сейчас его песни с такой тематикой? Умные люди пошлют его. А дураки его примут, еще и закажут к себе на корпоратив. В любом случае, в Российской Федерации он никому вообще не сдался, не нужен от слова совсем. Мы все это понимаем. Там, где он находится, пускай показывает, как ест борщи, ездит на мотоцикле, на машине, ходит в рестораны и тем самым зарабатывает какую-то копейку», - поделился мнением Сергей Дворцов.

Ранее Максим Покровский* вновь попытался избавиться от статуса иностранного агента.

*(Признан иноагентом на территории РФ)