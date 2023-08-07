Чек-ап для женщин: какие обследования нужно проходить, чтобы сохранить здоровье

Красота, молодость, здоровье – желанные ценности для каждой женщины. Они тесно взаимосвязаны между собой: все «неполадки» внутри организма сразу же отражаются на состоянии кожи, волос, ногтей, сосудов. Эксперты сети клиник «Будь Здоров» поделились с порталом «Страсти» секретами, которые помогут сохранить здоровье и красоту, превратив заботу о себе в простой и понятный процесс.

По словам специалистов, сегодня на заботу о здоровье не нужно выделять много времени – на чек-ап понадобится всего 1-3 часа, а результаты можно получить в срок от одного до нескольких дней.

Примеры чек-апов

Здоровье репродуктивной системы:

• консультация акушера-гинеколога

• УЗИ органов малого таза

• расширенная кольпоскопия (осмотр и исследование шейки матки под оптическим увеличением)

• комплексная лабораторная диагностика по назначению врача (мазки на флору, онкоцитологию, фемофлор-скрининг, ПЦР-диагностика, посевы, анализ крови на женские половые гормоны и т.п.).

Здоровье и красота женской груди:

• осмотр и консультация онколога (маммолога)

• УЗИ молочных желез.

Красота кожи и волос

• консультация дерматовенеролога-трихолога с проведением трихоскопии

• комплексная лабораторная диагностика по назначению врача (в том числе исследование уровня витаминов и микроэлементов).

Красивая улыбка и здоровые зубы

• консультация стоматолога

• гигиеническая чистка зубов

• отбеливание зубов.

По словам врача гинеколога-хирурга Центра хирургии «Будь Здоров» Станислава Кононова, консультацию и осмотр у врача-гинеколога необходимо проходить каждые полгода-год. Инфекционные и воспалительные заболевания половой сферы лучше лечить на ранней стадии, пока они не успели дать осложнения на репродуктивную систему.