Чек-ап для женщин: какие обследования нужно проходить, чтобы сохранить здоровье
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Красота, молодость, здоровье – желанные ценности для каждой женщины. Они тесно взаимосвязаны между собой: все «неполадки» внутри организма сразу же отражаются на состоянии кожи, волос, ногтей, сосудов. Эксперты сети клиник «Будь Здоров» поделились с порталом «Страсти» секретами, которые помогут сохранить здоровье и красоту, превратив заботу о себе в простой и понятный процесс.
По словам специалистов, сегодня на заботу о здоровье не нужно выделять много времени – на чек-ап понадобится всего 1-3 часа, а результаты можно получить в срок от одного до нескольких дней.
Примеры чек-апов
Здоровье репродуктивной системы:
• консультация акушера-гинеколога
• УЗИ органов малого таза
• расширенная кольпоскопия (осмотр и исследование шейки матки под оптическим увеличением)
• комплексная лабораторная диагностика по назначению врача (мазки на флору, онкоцитологию, фемофлор-скрининг, ПЦР-диагностика, посевы, анализ крови на женские половые гормоны и т.п.).
Здоровье и красота женской груди:
• осмотр и консультация онколога (маммолога)
• УЗИ молочных желез.
Красота кожи и волос
• консультация дерматовенеролога-трихолога с проведением трихоскопии
• комплексная лабораторная диагностика по назначению врача (в том числе исследование уровня витаминов и микроэлементов).
Красивая улыбка и здоровые зубы
• консультация стоматолога
• гигиеническая чистка зубов
• отбеливание зубов.
По словам врача гинеколога-хирурга Центра хирургии «Будь Здоров» Станислава Кононова, консультацию и осмотр у врача-гинеколога необходимо проходить каждые полгода-год. Инфекционные и воспалительные заболевания половой сферы лучше лечить на ранней стадии, пока они не успели дать осложнения на репродуктивную систему.
Число женщин, особенно после 30 лет, которых мы направляем на хирургическое лечение по причинам образования полипов, кист, миом ежегодно растет. Не стоит бояться диагностики: некоторые новообразования допустимо наблюдать, а функциональные – лечить медикаментозно.
Станислав Кононов
Врач гинеколог-хирург Центра хирургии «Будь Здоров»
Если принято решение о необходимости операции, ее можно сделать малоинвазивно: одним днем с помощью гистероскопии или методом лапароскопии с использованием видеотехнологий, и уже спустя три дня вернуться из комфортного круглосуточного стационара, где пациенты 24/7 находятся под наблюдением медицинского персонала, домой.
Сберечь женское здоровье также помогут:
• контроль за уровнем гормонов (половых и щитовидной железы)
• инструментальная диагностика (УЗИ органов малого таза и расширенная кольпоскопия)
• регулярная лабораторная диагностика воспалительных и инфекционных заболеваний половой сферы
• консультация маммолога и УЗИ молочных желез (после 40 лет: маммография);
• своевременное материнство.
«Помните о том, что осознанное отношение к здоровью и превентивная забота о себе служат хорошей профилактикой заболеваний сердца и сосудов, женской сферы, органов зрения, дыхания, эндокринологических и неврологических проблем. Все это – залог вашей уверенности в завтрашнем дне», - заключил Станислав Кононов.
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