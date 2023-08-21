Как распознать абьюзера: пять главных признаков
Психолог Константин Сибитев объяснил, как распознать абьюзера.
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Построить крепкую семью с первого раза удается далеко не всем. На пути к счастью порой возникают трудности, включая нездоровые отношения. Психолог Константин Сибитев рассказал, как понять, что перед вами абьюзер, с помощью пяти простых признаков.
Важно помнить, что при общении с человеком могут проявляться как все пять пунктов, так и всего один из них.
1. «Да зачем тебе с ним встречаться? Со мной тебе будет интереснее».
Контроль и изоляция. Абьюзер стремится контролировать каждый аспект вашей жизни, ограничивая ваши контакты с друзьями и семьей.
2. «Да ты без меня никто! Ты никого не найдешь лучше меня».
Психологическое давление. Абьюзер использует психологическое давление, чтобы убедить вас, что вы ничего не стоите без него. Это может проявляться в форме оскорблений, унижений или даже угроз.
3. «Зачем тебе деньги? Хочешь маникюр – зарабатывай. Иди лучше ужин готовь».
Финансовый контроль. Один из распространенных признаков абьюзивных отношений – контроль над финансами. Абьюзер может ограничивать доступ к деньгам, что лишает вас независимости.
4. «Я тебя бью, потому что ты напрашиваешься, не нужно было себя так вести!»
Физическое насилие. Это самый явный признак абьюза. Если вы столкнулись с такой проблемой, стоит незамедлительно обратиться за помощью.
5. «Прости, случайно тебя обидел… И в прошлый раз тоже случайно… Я больше так не буду».
Цикличность поведения. Абьюзивные отношения часто имеют цикличный характер. Периоды агрессии и контроля чередуются с извинениями. Этот цикл может продолжаться бесконечно.
Интересно, что абьюзеры часто оказывают предпочтение партнерам с синдромом «Хорошей девочки».
Этот типаж привлекает внимание из-за его склонности к самокритичности, желанию угодить и стремлению к согласию. Абьюзеры видят в таких женщинах потенциал для манипуляций и контроля. Они осознают, что через внушение чувства вины могут легче добиваться своих целей и удерживать партнера под своим влиянием.
Константин Сибитев
Психолог, коуч ICF Международного уровня
По словам эксперта, в этом случае абьюзер играет роль «спасителя» и заставляет жертву чувствовать себя виноватой за то, что она делает что-либо вопреки его «добрым намерениям».
Выйти из абьюзивных отношений помогут следующие пять советов от психолога:
- Признайте проблему. Для начала необходимо осознать, что вы состоите в романтических отношениях с абьюзером.
- Расскажите друзьям, семье или психологу о вашей ситуации. Поддержка окружающих поможет вам преодолеть сложности после расставания.
- Разработайте стратегию для выхода из абьюзивных отношений. Это может быть план финансовой независимости, подготовка к переезду и т.д.
- Будьте готовы к сложностям и всегда помните, что вы заслуживаете здоровых и уважительных отношений.
- Уделите внимание своим эмоциям, интересам и потребностям.
Не забывайте, что решение выйти из абьюзивных отношений – это важный шаг на пути к личной свободе, счастью и благополучию.
Константин Сибитев
Психолог, коуч ICF Международного уровня