Как распознать абьюзера: пять главных признаков

Построить крепкую семью с первого раза удается далеко не всем. На пути к счастью порой возникают трудности, включая нездоровые отношения. Психолог Константин Сибитев рассказал, как понять, что перед вами абьюзер, с помощью пяти простых признаков.

Важно помнить, что при общении с человеком могут проявляться как все пять пунктов, так и всего один из них.

1. «Да зачем тебе с ним встречаться? Со мной тебе будет интереснее».

Контроль и изоляция. Абьюзер стремится контролировать каждый аспект вашей жизни, ограничивая ваши контакты с друзьями и семьей.

2. «Да ты без меня никто! Ты никого не найдешь лучше меня».

Психологическое давление. Абьюзер использует психологическое давление, чтобы убедить вас, что вы ничего не стоите без него. Это может проявляться в форме оскорблений, унижений или даже угроз.

3. «Зачем тебе деньги? Хочешь маникюр – зарабатывай. Иди лучше ужин готовь».

Финансовый контроль. Один из распространенных признаков абьюзивных отношений – контроль над финансами. Абьюзер может ограничивать доступ к деньгам, что лишает вас независимости.

4. «Я тебя бью, потому что ты напрашиваешься, не нужно было себя так вести!»

Физическое насилие. Это самый явный признак абьюза. Если вы столкнулись с такой проблемой, стоит незамедлительно обратиться за помощью.

5. «Прости, случайно тебя обидел… И в прошлый раз тоже случайно… Я больше так не буду».

Цикличность поведения. Абьюзивные отношения часто имеют цикличный характер. Периоды агрессии и контроля чередуются с извинениями. Этот цикл может продолжаться бесконечно.

Интересно, что абьюзеры часто оказывают предпочтение партнерам с синдромом «Хорошей девочки».