Чего больше всего боятся девушки, когда просят деньги у мужчин: мнение психолога

В последнее время девушки все чаще стараются участвовать в финансовых вопросах наравне с мужчиной, а попросить у партнера деньги для них становится серьезной проблемой. Мотивационный бизнес-коуч, психолог, предприниматель и основатель образовательной системы «Академия инвестора» Елена Кожевникова в беседе с порталом «Страсти» рассказала, как женщинам научиться принимать помощь.

Почему девушки не умеют просить деньги?

В первую очередь это желание добиться всего самой. Даже в случае острой необходимости такие дамы предпочитают начать больше работать, чем взять деньги у своего партнера. Кроме того, женщина может испытывать сильный страх: от попытки избежать момента просьбы до перевода темы в шутку или даже проявления агрессии.

По словам эксперта, неумение просить о помощи не только сказывается на отношениях с мужчиной, но и существенно осложняет взаимодействие с окружением.

При этом психолог отмечает, что бороться со страхами бессмысленно. Необходимо прорабатывать их, отвечая на простой вопрос: «Что самое плохое может случиться, если я это сделаю?». В данном случае – это отказ.

В момент возникновения страха Елена Кожевникова советует успокоиться и проанализировать, откуда взялось это ощущение.

Так чего же боится большинство девушек?

Почувствовать себя недостойной денег.

Быть обязанной и потерять ощущение безопасности.

Разжечь конфликт.

Как утверждает специалист, обращаясь за помощью к мужчинам, нужно осознавать, что для них важна конкретика и своевременность. Поэтому необходимо четко сформулировать количество денег и дату, к которой они нужны.

Также Елена Кожевникова советует работать над своей самоценностью.