Чего больше всего боятся девушки, когда просят деньги у мужчин: мнение психолога
Психолог Елена Кожевникова объяснила, как научиться принимать помощь от мужчин.
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В последнее время девушки все чаще стараются участвовать в финансовых вопросах наравне с мужчиной, а попросить у партнера деньги для них становится серьезной проблемой. Мотивационный бизнес-коуч, психолог, предприниматель и основатель образовательной системы «Академия инвестора» Елена Кожевникова в беседе с порталом «Страсти» рассказала, как женщинам научиться принимать помощь.
Почему девушки не умеют просить деньги?
В первую очередь это желание добиться всего самой. Даже в случае острой необходимости такие дамы предпочитают начать больше работать, чем взять деньги у своего партнера. Кроме того, женщина может испытывать сильный страх: от попытки избежать момента просьбы до перевода темы в шутку или даже проявления агрессии.
По словам эксперта, неумение просить о помощи не только сказывается на отношениях с мужчиной, но и существенно осложняет взаимодействие с окружением.
При этом психолог отмечает, что бороться со страхами бессмысленно. Необходимо прорабатывать их, отвечая на простой вопрос: «Что самое плохое может случиться, если я это сделаю?». В данном случае – это отказ.
В момент возникновения страха Елена Кожевникова советует успокоиться и проанализировать, откуда взялось это ощущение.
Так чего же боится большинство девушек?
- Почувствовать себя недостойной денег.
- Быть обязанной и потерять ощущение безопасности.
- Разжечь конфликт.
Как утверждает специалист, обращаясь за помощью к мужчинам, нужно осознавать, что для них важна конкретика и своевременность. Поэтому необходимо четко сформулировать количество денег и дату, к которой они нужны.
Также Елена Кожевникова советует работать над своей самоценностью.
Знайте, что лучше вас никого нет. Если мужчина уже вступил с вами в отношения, то он готов удовлетворить все ваши потребности. Разговаривайте с партнером, выстраивайте доверие и наслаждайтесь этим взаимодействием. Тогда принимать помощь не составит никакой проблемы.
Елена Кожевникова
Мотивационный бизнес-коуч