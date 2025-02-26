«Часто ходим на общие кастинги, но не всегда оба подходим»: Александр Головин о работе с женой и ревности

Актер Александр Головин женился на звезде фильма «Игры» Александре в 2023 году. Оба признавались, что счастливы в браке и им не мешает общая профессия. В интервью порталу «Страсти» звезда сериала «Кадетство» рассказал, что они с супругой даже часто пытаются попасть в один проект, но не всегда это удается.

Александр отметил, что они с женой познакомились как раз на съемках. Но с тех пор практически перестали видеться на работе. По словам актера, это зависит вовсе не от их желания, а от кастингов.

«Часто ходим на общие кастинги – но не всегда оба ансамблево подходим в одни и те же проекты. Верим, что когда-нибудь у нас будет хорошая совместная картина. Мы вместе играли в спектакле «В объятиях минотавра Пикассо» – я был Пикассо, а Саша – Ольгой Хохловой. Это была замечательная постановка, которая очень нравилась зрителям. К сожалению, ее сняли с репертуара», - отметил Головин.

И хоть общих проектов у супругов пока нет, они часто обсуждают работы друг друга. Причем именно обсуждают, а не критикуют, как подчеркнул Александр.

«Делимся друг с другом, в чем бы хотели сыграть и как этого достичь – Саша, например, тоже выступает за то, чтобы я играл не комедийные, а серьезные драматические роли», - рассказал Головин.

Также актер признался, что довольно ревнив. Он отметил, что столкнулся с этим, когда женился на Александре. Однако он все же старается ей доверять. Например, на съемки шоу «Выживалити» он уехал без тяжелого сердца.

«Да, я стал ревнивым, когда женился. Я очень скучал по жене: месяц – все-таки очень долгий срок для мужчины без супруги, если вы понимаете, о чем я. Оставил ее при этом спокойно, потому что полностью доверяю», - поделился Головин.

Интервью с Александром Головиным читайте на сайте «Страсти».