«Часто ее заказывают высокопоставленные лица»: раскрыт гонорар певицы Жасмин за одно выступление

Певица Жасмин стала известна в «нулевые» после того, как выпустила песню «Долгие дни». Благодаря хиту она обрела тысячи поклонников, которые поддерживают ее по сей день. Однако с годами артистка все реже стала появляться в медиаполе и записывать треки, из-за чего многие ее даже потеряли. Портал «Страсти» решил разобраться – куда пропала исполнительница, что происходит с ее карьерой и сколько она зарабатывает.

Продюсер Сергей Дворцов, работающий со звездами отечественного шоу-бизнеса, заявил — Жасмин на самом деле все еще востребована, и в карьере у нее все хорошо. По его словам, певица получает заказы на частные мероприятия, а также гастролирует по стране.

«У Жасмин в карьере все великолепно. Она гастролирует, ездит по мероприятиям, дает концерты по России, то есть она никуда не пропала, просто выборочно относится к организаторам, к массовым мероприятиям — от «капустников» артистов до премий. Жасмин востребована. Очень часто ее заказывают высокопоставленные лица — олигархи, меценаты, люди, так сказать, с погонами», - рассказал продюсер.

С заработком у певицы тоже все хорошо, поэтому Дворцов предполагает, что в ближайшее время она не будет завершать карьеру. По его подсчетам, если Жасмин продолжит работать, популярность она не потеряет еще лет 10.

«Гонорары у нее от 2,5 млн рублей и выше за одно мероприятие, - поделился Сергей Дворцов. — Для любого артиста важна популярность. Чтобы удерживать ее, нужно писать хотя бы 2-3 раза в год хиты и давать сольные концерты для своего зрителя. Поэтому если Жасмин не устала от своей деятельности, как некоторые уже хотят завершить свою карьеру, то, я думаю, она еще будет лет 5-10, а, возможно, еще больше востребована у своего слушателя».

Продюсер также отметил хорошую репутацию Жасмин. Он подчеркнул, что она является одной из самых порядочных артисток в шоу-бизнесе.

«Она является одной из немногих приятных и щедрых артисток российского шоу-бизнеса. Жасмин достаточно порядочная, добрая, яркая, красивая, умная и талантливая женщина на нашей эстраде», - заявил Дворцов.

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