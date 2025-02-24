«Были лидерами и не пропали»: раскрыты гонорары группы «Нэнси»

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о популярности группы «Нэнси» в наше время и гонорарах. Он назвал коллектив «любимчиками не одного поколения людей».

В 90-х их хиты звучали из каждого магнитофона: «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Черный Кадиллак» — эти песни знали наизусть, а пластинки расходились миллионными тиражами. Поклонники задаются вопросом, куда пропал коллектив и выступает ли сейчас?

«У них приемлемые гонорары – от 500 тыс. рублей до 1 млн, 200-300 тыс. за один заказ. Но тут все зависит от заказчика и города», – поделился продюсер.

Сергей отметил, что многие являются артистами одного хита, но при этом могут десятилетиями кататься с гастролями из зарабатывать хорошие деньги.

«Группа «Нэнси» всегда была лидером, пела на закрытых вечеринках, концертах и городских мероприятиях. Не скажу, что сейчас они пропали. Они выступают с периодичностью и за определенные гонорары, скорее всего, по нужде. Но у таких людей, как правило, есть за плечами бизнес, за который они получают деньги. Есть другие возможности», – считает Дворцов.

Продюсер убежден, что у «Нэнси» было бы еще больше хитов, если бы участники активнее занимались развитием группы.

Почему группу «Нэнси» обвиняли в плагиате, как умер самый молодой участник коллектива и что с солистами сейчас, читайте в материале сайта «Страсти».