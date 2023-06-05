Частный детектив раскрыл, какую информацию можно получить о человеке по номеру телефона

Если дать номер телефона незнакомому человеку, то о вас могут получить буквально всю информацию. Об этом порталу «Страсти» на условиях анонимности рассказал детектив из агентства «Секретное дело».

«Фактически всю информацию можно получить. Установить ФИО, дату рождения, данные документов, недвижимость, места работы, родственников, круг общения, местонахождение, имущество. Это как снежный ком. Сначала был номер, потом имя, потом дата, далее с этими данными можно найти еще больше данных. Главное уметь искать», - поделился он.

Стоимость услуг частного детектива, добывающего детальную информацию о человеке, составляет от 5 тыс. рублей до нескольких миллионов. В среднем – это 30-50 тыс. рублей. Эксперт отметил, что «все ситуации уникальные и нет универсальных решений».

«Детективная деятельность — это, скорее, творческая работа, где цена складывается из инструментов и методов решения вопроса. Естественно, это не значит, что специалист берет ваши 50 тысяч и кладет к себе в карман. Речь идет об организаторской работе с привлечением других специалистов и всех возможных инструментов, на которые надо закладывать бюджет», - сообщил он.

Подробнее об услугах, которых оказывают частные детективы, а также о нюансах их работы читайте в нашем материале.