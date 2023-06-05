Частный детектив назвал два способа, которые больше всего навредят репутации человека

Частные детективы в России занимаются не только обследованием квартир и машин на наличие скрытых видеокамер, слежкой за людьми и проверкой на неверность. Некоторые специалисты работают с репутацией в интернете и могут ее испортить. О том, как это делается и какие два приема наиболее эффективны, порталу «Страсти» на условиях анонимности рассказал сотрудник агентства «Секретное дело».

«Каждый из нас в современном мире продвигает свой бренд. Это может быть организация, а может, вы продвигаете свое имя как личный бренд. Репутация очень важна. Несколько негативных, но грамотных отзывов могут навредить. Еще больше могут навредить статьи в интернет-изданиях или обсуждения на профильном форуме, которые стали частью сюжета журналиста. Все это будет сопровождать вас или ваш проект в интернете. Отсюда у ваших клиентов будет складываться мнение о вас. На это мнение можно влиять: как негативно, так и позитивно», - сообщил он.

Однако портить репутацию в интернете – не самое любимое дело нашего собеседника. Больше всего ему нравится находить автомобили должников.

«Как правило, эти должники - не бедные люди. Это категория граждан, имеющих долги из-за невыполнения взятых на себя обязательств в бизнесе. Это довольно непорядочные люди, пользующиеся тем, что наша судебная система неповоротлива. В результате у нас есть должник, который шикарно живет в доме на Рублевке, оформленном на своих родственников. Из имущества на нем только его шикарная машина. Судебные приставы ее никак, естественно, найти не могут. На автомобиль наложен запрет, но ездить на нем должнику это не мешает. Более того, наш герой плевать хотел на все штрафы и камеры, он уже не один год за них не платит. Обманутые должником люди выиграли суды, но забрать у него ничего не могут.

Как я говорил, мы умеем творить чудеса. Находится авто, находится судебный пристав, все это складывается в определенное время и в нужном месте. Транспортное средство опечатывается и уезжает на торги в счет долгов людей, которые не могли добиться справедливости.

Наш герой недоумевает, как так произошло, машину добровольно отдавать, естественно, он не хочет, ведет себя очень ярко и с эмоциями, фейерверками, а это наше самое любимое. Это лучшая похвала. Должник доволен, клиент доволен, а уж мы вообще счастливы. Приятно», - рассказал собеседник.

Подробнее об услугах частного детектива и их стоимости читайте в нашем материале.