«Часть профессии»: психолог высказался о внешнем виде Моргенштерна*

Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что яркий внешний вид и экстравагантное поведение Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом) являются частью профессии артиста. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Анализируя Алишера Моргенштерна*, можно сказать, что его тату являются формой самовыражения. Исполнитель имеет множество разноплановых татуировок, среди них — череп, розы, ананас, бутылка, цепь, замок, лист марихуаны, число 666 и прочие. Татуировки зачастую нужны чтобы рассказать свою историю или выделиться из толпы. Однако, в глазах обывателя масса тату на певце выглядит примерно, как белый халат на фармацевте — униформа, стандарт внешнего вида для выступления. То есть цель показать принадлежность к определенной культуре достигнута», — констатировал специалист.

Психолог уточнил, что поведение Моргенштерна* на публике является частью шоу и необходимо для удержания аудитории.

«Зачастую шок-контент и отвратительное поведение на публике — это продуманная стратегия для повышения узнаваемости артиста. Наверняка, приходя домой, Алишер* снимает маску наглеца, надевает уютные треники и ходит дома с чашкой какао, чтобы восстановиться после эмоционально затратных перфомансов. Вызывающее поведение на публике не обязательно указывает на психические проблемы. В творческой среде — это часть профессии и люди четко разделяют дом и работу», — добавил Самбурский.

Кто такой Моргенштерн*, в чем его феномен и какое будущее ждет одного из некогда самых популярных артистов страны, читайте в материале сайта «Страсти».

*(признан в РФ иностранным агентом)