Цены как в Дубае: стало известно, сколько церкви зарабатывают на гостиницах для паломников

Цены на гостиницы для паломников в церквях сравнялись с отелями в Дубае, это выяснил портал «Страсти».

В России существуют несколько отелей при храмах, однако назвать такой вид отдыха бюджетным довольно тяжело - стоимость ночевки в подобных гостиницах высокая и сравнима с приличными четырехзвездочными отелями в Дубае.

Так, размещение в одной из самых известных гостиниц «Покровская» влетит паломникам в копеечку. Например, ночь в самом бюджетном номере отеля обойдется в 6 тысяч рублей. При этом площадь номера будет всего 16 кв.м. Для сравнения - примерно столько же стоит номер в четырехзвездочном отеле Дубая в высокий сезон. Например, ночь в отеле Royal Marina Inn, расположенном в районе Дубай Марина, в январе обойдется в 6 тысяч рублей. Площадь такого номера составляет 60 кв.м.

Гостиницу «Даниловскую» можно назвать более бюджетной по сравнению с «Покровской». За ночь в двухместном номере площадью 22 кв.м. посетителям придется отдать 5,6 тысяч рублей. При этом самый роскошный вариант «Апартаменты» площадью 100 кв.м. будут стоить 25 тысяч рублей за ночь. Отметим, что в номере два санузла с ванной и гидромассажем, а окна выходят на сад.

Подробнее о том, сколько придется заплатить для крещения и венчания, а также о VIP-номерах за десятки тысяч рублей читайте в нашем материале.