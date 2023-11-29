Колокольный звон за доплату и VIP-номера: сколько церкви зарабатывают на обычных верующих

Церкви ежедневно посещают сотни тысяч человек в России. В самые важные для людей моменты жизни они приходят в святыни ради таинств - крещение, венчание и отпевание стали уже неотъемлемыми услугами, которые оказывают российские церкви.

Отметим, что хотя размер пожертвований якобы и остается на усмотрение жертвователя, в большинстве храмов уже установлены минимальные расценки на таинства. «Страсти» узнали о том, сколько стоит покреститься и обвенчаться и почему остановиться в отеле при церкви - не самый бюджетный вариант путешественника.

Одним из самых скромных в нашем опросе стал Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской заставы в Москве. Там за крещение просят 500 рублей, а венчание обойдется в 4 тысячи рублей. А вот отпевание в церкви не проводят.

Если вы думаете, что в других городах обряды обойдутся дешевле, то это не так. Например, в Покровском соборе Воронежа крещение стоит тысячу рублей. Если потребуются свечи и свидетельство - еще плюс 500 рублей. Общее венчание при зрителях обойдется в 3 тысячи рублей. Индивидуальное - 4,5 тысячи рублей.