Колокольный звон за доплату и VIP-номера: сколько церкви зарабатывают на обычных верующих
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Церкви ежедневно посещают сотни тысяч человек в России. В самые важные для людей моменты жизни они приходят в святыни ради таинств - крещение, венчание и отпевание стали уже неотъемлемыми услугами, которые оказывают российские церкви.
Отметим, что хотя размер пожертвований якобы и остается на усмотрение жертвователя, в большинстве храмов уже установлены минимальные расценки на таинства. «Страсти» узнали о том, сколько стоит покреститься и обвенчаться и почему остановиться в отеле при церкви - не самый бюджетный вариант путешественника.
Одним из самых скромных в нашем опросе стал Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской заставы в Москве. Там за крещение просят 500 рублей, а венчание обойдется в 4 тысячи рублей. А вот отпевание в церкви не проводят.
Если вы думаете, что в других городах обряды обойдутся дешевле, то это не так. Например, в Покровском соборе Воронежа крещение стоит тысячу рублей. Если потребуются свечи и свидетельство - еще плюс 500 рублей. Общее венчание при зрителях обойдется в 3 тысячи рублей. Индивидуальное - 4,5 тысячи рублей.
Храм Матроны Московской в Дмитровском хотя и находится на окраине Москвы, цены на услуги держит приличные. Так, общее крещение обойдется здесь в 2 тысячи рублей, индивидуальное - в 4 тысячи рублей. Взрослого крестят за 5 тысяч рублей. Камерное венчание со священником и двумя певчими будет стоить 4,5 тысячи рублей. Но есть и дополнительные услуги. Так, добавить еще двух человек для создания квартета обойдется в 2,8 тысячи рублей, а если захотите, чтобы на венчании звонил колокол, прибавляйте еще 1,5 тысячи рублей. Таким образом самое навороченное венчание здесь обойдется в 8,8 тысяч рублей. В Храме Матроны проводятся и отпевания, заочное стоит тысячу рублей, очное - 5 тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге цены не сильно ниже. Так, Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове предлагает за 2,5 тысячи рублей общее крещение, а за 3,5 тысячи индивидуальное. Венчание с целым хором обойдется молодым в 9,5 тысяч рублей.
Зарабатывают церкви не только таинствами, но и благодаря отелям при храмах. Так, размещение в одной из самых известных гостиниц «Покровская» влетит паломникам в копеечку. Например, ночь в самом бюджетном номере отеля обойдется в 6 тысяч рублей. При этом площадь номера будет всего 16 кв.м. Для сравнения - примерно столько же стоит номер в четырехзвездочном отеле Дубая в высокий сезон.
Есть в «Покровской» и более роскошные варианты, которые можно отнести к VIP-номерам. Так, «Президентские апартаменты» площадью 99 кв.м. включающие в себя мебель с позолотой, обойдутся в 80 тысяч рублей за ночь. Отметим, что в стоимость включены завтраки по системе «Шведский стол», посещение оздоровительного комплекса и экскурсия по монастырю.
Гостиницу «Даниловскую» можно назвать более бюджетной по сравнению с «Покровской». За ночь в двухместном номере площадью 22 кв.м. посетителям придется отдать 5,6 тысяч рублей. При этом самый роскошный вариант «Апартаменты» площадью 100 кв.м. будут стоить 25 тысяч рублей за ночь. Отметим, что в номере два санузла с ванной и гидромассажем, а окна выходят на сад.