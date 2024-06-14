«Цену мы сбавлять не хотим»: Джиган и Оксана Самойлова не могут продать шикарный особняк
© Фото: сайт «Страсти»
Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова до сих пор не продали шикарный особняк площадью 750 кв. метров в поселке Шато-Соверен. Изначально его стоимость оценивалась в 200 млн рублей, но потом цену сбавили до 155 млн рублей. На Премии МУЗ-ТВ в разговоре с корреспондентом «Страсти» супруги рассказали, что пока не нашли покупателя на дом.
«На старый дом еще не нашлись покупатели. Но цену мы сбавлять не хотим. Стоимость адекватная и соответствует рынку», — пояснила Оксана.
Супруга рэпера пояснила, что они не торопятся с продажей, поэтому могут еще ждать.
Напомним, особняк, по данным СМИ, до сих пор находится в ипотеке, которую взял Джиган. Внутри есть просторная гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал, хаммам, четыре спальни с индивидуальными гардеробными и санузлами. Также на территории стоит отдельный гостевой дом на 250 квадратных метров.
Сейчас семья артиста живет в более компактном доме.