«Цену мы сбавлять не хотим»: Джиган и Оксана Самойлова не могут продать шикарный особняк

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова до сих пор не продали шикарный особняк площадью 750 кв. метров в поселке Шато-Соверен. Изначально его стоимость оценивалась в 200 млн рублей, но потом цену сбавили до 155 млн рублей. На Премии МУЗ-ТВ в разговоре с корреспондентом «Страсти» супруги рассказали, что пока не нашли покупателя на дом.

«На старый дом еще не нашлись покупатели. Но цену мы сбавлять не хотим. Стоимость адекватная и соответствует рынку», — пояснила Оксана.

Супруга рэпера пояснила, что они не торопятся с продажей, поэтому могут еще ждать.