Бывший участковый рассказал о главной проблеме профессии

Бывший участковый рассказал о большой текучке кадров в профессии. Стас Шистарев дал интервью порталу «Страсти», в котором рассказал о самых необычных происшествиях, работе участковым и о том, почему он перевелся в Росгвардию.

По словам Шистарева, который в 2015 году стал «Народным полицейским», сейчас он не жалеет о своем решении перевестись в Росгвардию. Правоохранитель отметил, что на должности участкового достаточно высокая текучка кадров.

«Есть определенная текучка кадров, особенно среди участковых. Они просто перемещаются по должностям. Это не минус самой системы, просто людям нужно двигаться вверх. Обычно двигаются из отдела участковых, потому что это такая должность, в которой ты затрагиваешь очень много сфер деятельности», — объяснил он.

Шистарев добавил, что в Росгвардии большое внимание уделяется физической и огневой подготовке. Тогда как в МВД это было в меньшей степени.

Полное интервью с экс-участковым читайте по ссылке.