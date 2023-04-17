Бывший сотрудник БДСМ-клуба назвал самую популярную у посетителей услугу

Посетители БДСМ-клубов в России предпочитают единственную практику – она является самой популярной услугой в таких заведениях. Об этом порталу «Страсти» на условиях анонимности рассказал бывший сотрудник БДСМ-клуба.

«Надо понимать, что практики могут примяться совместно, и есть несколько разных направлений: БД, ДС и СМ. В зависимости от направления популярность тех или иных практик может меняться. Думаю, самое популярное - это психологическая доминация. Все хотят ощутить сабспейс, а самый лучший способ этого добиться - совместить психологические приемы с физическими», - сообщил собеседник.

По его словам, посетителями таких заведений являются люди от 30 до 40 лет. Чаще всего они приходят поодиночке.

«Однако встречаются и пары, но чаще всего они находятся в разных ролях (один верх, другой низ)», - сказал источник.

Главное желание, которое объединяет всех клиентов, – отпустить контроль на какое-то время. По словам бывшего сотрудника БДСМ-клуба, «нижние приходят отдать контроль или избавиться от негативных эмоций».

Стоимость посещения БДСМ-клубов различная.

«Думаю, я уже отстал от текущих цен, но самый низ рынка - это 5 тыс. рублей в час, реальные цены - от 7-10 тыс. за индивидуальную сессию. Клубы только предоставляют площадку сейчас, поэтому ценник за вечеринки может сильно разниться», - сообщил источник.

Подробнее о БДСМ-клубах и правилах посещения вы найдете в нашем материале.