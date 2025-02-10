«Бывший муж пытался отнять дом»: певица Ксения Новикова рассказала о судах с экс-супругом

Певица Ксения Новикова рассказала, что бывший муж пытался отнять построенный на ее деньги дом. Частично мужчине это удалось. Подробностями артистка поделилась с сайтом «Страсти».

«Мой дом был построен еще в 2017 году, но в 2022 году у меня были суды. Мой бывший муж пытался отнять этот дом, поскольку хоть он и был построен на мои деньги, но все это происходило во время нашего брака. Поэтому он пытался заработать на мне. Частично ему это удалось, но мы уже все урегулировали. С домом больше проблем нет», - заключила Новикова.

После развода в 2018 году о личной жизни певицы ничего неизвестно. Новикова не дала ответ, свободно ли ее сердце в настоящее время.

«Да, действительно, моя личная жизнь сейчас исключительно личная и об этом знают только самые близкие люди. Я не кокетничаю, просто мне так больше нравится», - поделилась певица.

Подробнее о ее работе в группе «Блестящие», участии в шоу «Выживалити», воспитании детей, а также уходе за собой читайте в интервью сайту «Страсти».