Бывший муж Гузеевой Игорь Бухаров вышел из двух бизнесов после развода. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Сегодня СМИ написали о тайном разводе Ларисы Гузеевой и Игоря Бухарова. Якобы, пара рассталась еще в 2019 году, но никому об этом событии не рассказала.

Судя по открытым данным, ресторатор Бухаров вышел из состава учредителей сразу двух компаний после развода с телеведущей: АНО «РОСТВИНО» и ФОНД «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ XXI». При этом «РОСТВИНО» было ликвидировано в 2021 году, а «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» продолжает действовать и по сей день.

Добавим, Бухаров по-прежнему остается руководителем Ассоциации рестораторов и отельеров «ФРИО». За 2024 год компания заработала 1,9 млн рублей из которых 1,7 млн рублей — чистая прибыль.

