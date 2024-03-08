Бьюти-эксперт Горбунова раскрыла особенности покорившего мир «русского маникюра»

Она также добавила, что для «маникюра без маникюра» должна быть ухоженная кутикула и обработанные ногти с идеальной формой.

Кроме того, по словам эксперта, этой весной в тренде будет маникюр «кошачий глаз», разные вариации которого придутся по душе любительницам «тихой роскоши».

А вот популярный уже не первый сезон на Западе «бабл-маникюр» в России «не зашел».

«Делается он просто — на еще не засохший лак наносится мыльная пена, которая потом убирается, а на ногтях остаются разводы странной формы», - пояснила Рия.

Статью о том, какой маникюр будет в моде весной 2024, читайте по ссылке.