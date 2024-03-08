Маникюр на весну 2024: тренды, фото, модные цвета

Весна берет свое. Палитры зимних цветов уступают место новым оттенкам. Кажется, придумать что-то в дизайне ногтей уже невозможно, но каждый сезон мастера нейл индустрии предлагают своим клиентам оригинальные варианты покрытия. О том, какой маникюр в ближайшие месяцы будут выбирать все модницы — в материале сайта «Страсти».

Цвет

Весной 2024 года ожидается переход от ярких, насыщенных цветов к утонченному и сдержанному маникюру с природной формой ногтей.

По словам владелицы студии ногтевого сервиса Selina Studio Анастасии Селиной, в марте не стоит выбирать неоновые и темные оттенки. Они пока ушли в тень со сцены. Весенние месяцы — это время, когда стоит отдать предпочтение классике, красному оттенку, французскому маникюру, всевозможным нюдовым и пудровым цветам.