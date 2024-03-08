Маникюр на весну 2024: тренды, фото, модные цвета
© фото предоставлено студией ногтевого сервиса Selina Studio
Весна берет свое. Палитры зимних цветов уступают место новым оттенкам. Кажется, придумать что-то в дизайне ногтей уже невозможно, но каждый сезон мастера нейл индустрии предлагают своим клиентам оригинальные варианты покрытия. О том, какой маникюр в ближайшие месяцы будут выбирать все модницы — в материале сайта «Страсти».
Цвет
Весной 2024 года ожидается переход от ярких, насыщенных цветов к утонченному и сдержанному маникюру с природной формой ногтей.
По словам владелицы студии ногтевого сервиса Selina Studio Анастасии Селиной, в марте не стоит выбирать неоновые и темные оттенки. Они пока ушли в тень со сцены. Весенние месяцы — это время, когда стоит отдать предпочтение классике, красному оттенку, французскому маникюру, всевозможным нюдовым и пудровым цветам.
Любителям экспериментировать с ногтями придутся по душе витражные полупрозрачные оттенки. Еще их называют тинтовыми, по аналогии со средством для губ. Здесь можно выбирать яркие цвета. Например, алый, розовый или фиолетовый. Подобное покрытие придаст ногтевой пластине аккуратный и ухоженный вид и плюсом привлечет внимание окружающих.
Цветом сезона Институт Pantone выбрал оттенок «персиковый пушок» (Peach Fuzz). Возможно, это связано с тем, что теплые оттенки дарят ощущение покоя, комфорта и позитивные эмоции. Нежно-персиковый цвет особенно хорошо будет смотреться на маникюре в летний период.
Кроме того, не стоит забывать, что текущий год — Год Дракона, поэтому все оттенки красного будут в тренде независимо от сезона.
Мастера маникюра и дизайнеры рекомендуют смело выбирать этой весной:
— серый — бетон, умбра, тауп;
— коричнево-кофейный;
— зеленый — изумрудный, бутылочный, ментоловый, оттенок зеленого мха;
— сочетание черного и белого — геометрия, паутинка, полоски;
— фиолетовый — монохром, лиловый, сочетание с золотым и серебристым рисунком;
— синий — ультрамарин, глубокий синий, сапфировый, кобальт.
Хотя нашумевший фильм «Барби» режиссера Греты Гервик вышел в прокат в 2023 году, в 2024 розовый оттенок не потеряет своей актуальности. Правда, лучше выбирать его в оттенках бежевый, крем-брюле, кофейно-сливочный, нежно-розовый. Матовые покрытия рекомендуется совмещать с глянцевыми.
Любители яркости и дерзости этой весной могут выбирать все оттенки оранжевого: энергичный апельсиновый оттенок с глубоким коралловым подтоном или интенсивный Burnt Sienna.
Форма ногтей
Модные дома в 2024 году для своих моделей большей частью выбирают овальную форму ногтей. Многие отошли от гротескных длинных ногтей, заменив их натуральной длинной. Так что можно смело утверждать, что естественная красота сейчас на пике популярности. Поэтому можно менять длинный миндаль на практичный квадрат.
По мнению экспертов красоты, такие перемены связаны с тенденцией на практичность. Короткие ногти не будут мешать в повседневной жизни. А вот длинные могут доставить неудобства во время нанесения макияжа, готовки или домашних дел. Убрал лишнюю длину — избавился от стрессового фактора.
Дизайн
Никто не говорит, что весна 2024 будет скучной. Мастера индустрии предлагают клиентам сочетать естественность с оригинальностью. Например, нанести поверх покрытия узор в виде геометрической фигуры.
Правда, делать его рекомендуют максимум на двух пальцах одной руки. Это же правило распространяется и на стемпинг (отпечатывание рисунка со специальных трафаретов на ногтевую пластину с помощью штампа -прим. «Страсти»), технику абстракции.
Любителям стемпинга на заметку: сейчас популярны животные мотивы зебра, леопард и так далее, в моде также рисунки в стиле «фэнтези».
Ногти можно украшать стразами, гербарием, растительными принтами. Так что гели с сухоцветами актуальности не потеряли. Можно делать белые или черные точки на «голых ногтях» или других спокойных оттенках.
«Френч»
Французский маникюр в этом году тоже решил видоизмениться. Так, на смену классическому варианту пришел микро. Он может быть цветным. Выглядит очень нежно и романтично. Нежно-розовый и небесно-голубые цвета для френча подходят идеально. Для декора маникюра можно использовать «кошачий глаз», переливы ракушечника, текстуры драгоценных камней.
Особо смелые в этом сезоне делают маникюр с разной длинной ногтей на руках. Например, на правой — короткий квадрат, а на левой — острый длинный миндаль. Выглядит неоднозначно и оригинально. И, конечно, привлекает внимание окружающих.
Что популярно в мире
В мире все еще продолжают восхищаться так называемым «русским маникюром». Как пояснила бьюти-эксперт, основатель салона красоты Рия Горбунова, на самом деле это — обычный аппаратный маникюр, просто в свое время его начала делать живущая в Лос-Анджелесе певица и актриса с российскими корнями Ellen Alexander. Именно «русский маникюр» отлично смотрится с другим трендом — «маникюром без маникюра».
«Выглядит это так, будто вы вообще не пользуетесь услугами нейл-мастера, хотя ногти очень ухоженные и, возможно, даже с покрытием, просто прозрачным. Это — примерно то же самое, что „макияж без макияжа“, создание которого на самом деле требует много времени и определенных навыков. Как раз для „маникюра без маникюра“ важно, чтобы ногти были обработаны, форма — идеальная, кутикула — ухоженная».
Рия Горбунова
Бьюти-эксперт, основатель салона красоты
Также любительницы «тихой роскоши» выбирают маникюр «кошачий глаз», разные вариации которого будут в тренде нынешней весной и летом.
А вот «бабл-маникюр», который вот уже второй сезон популярен во всем мире, в России «не зашел». Делается он просто — на еще не засохший лак наносится мыльная пена, которая потом убирается, а на ногтях остаются разводы странной формы.
Самые популярные запросы в России
Маникюр – это не только красота и стиль, но еще и ухоженность ногтей и рук. Вне зависимости от моды и времени года главным запросом клиентов остается качество.
Как рассказала владелица салона Selina Studio Анастасия Селина, в последнее время достаточно часто обращаются клиенты, которым нужно помочь привести руки в порядок после посещения неквалифицированных мастеров.
«Здесь речь идет о пропилах, истонченной ногтевой пластине. Так что сейчас очень много запросов на качественный маникюр и качественное покрытие: ровное, не напоминающее глазурь на пончиках. Аппаратный маникюр является фаворитом у наших клиентов. Реже просят комбинированный».
Анастасия Селина
владелица салона Selina Studio
При этом, по наблюдениям мастера, клиентки чаще всего предпочитают покрывать ногти нюдовыми оттенками, делают классический и микро-френч. Также популярно покрытие красного цвета – классика всегда в тренде. Дизайны же стали минималистичными и делают их на одном или двух ногтях руки максимум.
Существуют ли тренды в мужском маникюре
Принципиальных различий в маникюре для мужчин и женщин нет. Но для представителей сильного пола — это в первую очередь уходовая процедура. Обычно мастер удаляет заусенцы, обрабатывает край ногтя и спиливает длину. При этом любителям смелых образов есть где разгуляться.
По словам Маргариты Селиной, в прошлом году мужчины достаточно часто покрывали ногти лаками темных цветов, делали брутальные дизайны. Сейчас же запросы на покрытие стали редкими. В основном просто делают гигиенический маникюр.