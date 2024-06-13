«Бюджеты урезаны максимально»: сколько зарабатывает забытая звезда 90-х Лариса Черникова

Певица Лариса Черникова стала популярной в 90-е годы после выпуска нескольких хитов. Однако на пике карьеры она неожиданно пропала и после уже не смогла достичь того же успеха, что у нее был. Портал «Страсти» узнал, сколько раньше зарабатывала артистка и как изменились ее гонорары сейчас.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Черникова, несмотря на небольшое количество популярных песен, была довольно востребована, поэтому и получала приличные для того времени деньги.

«Лариса запомнилась всего лишь двумя хитами, к сожалению. На пике популярности она объездила весь мир, постоянно гастролировала. Тогда она зарабатывала порядка полумиллиона рублей. Для нулевых это были достаточно большие гонорары. Она была востребована на частных вечеринках, светских мероприятиях», - поделился продюсер.

По словам Дворцова, сейчас Черникова может рассчитывать лишь на гонорары с частных корпоративов и съемок в ТВ-шоу. Правда, платят ей немного.

«Сейчас, могу сказать, ей предлагают за участие в ТВ-шоу не больше 200-300 тысяч рублей. Потому что у всех бюджеты урезаны максимально. А за корпоративы, я думаю, тоже не больше 400 тысяч. Это максимум. Еще раз повторюсь, у всех организаторов, даже инвесторов урезаны бюджеты до минимума», - отметил Сергей Дворцов.

Ранее портал «Страсти» рассказал, куда пропала и где сейчас Лариса Черникова.