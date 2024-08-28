«Быть сыном нелегко»: Макар Запорожский рассказал про отношения с отцом

Актер Макар Запорожский сообщил, что ему важно мнение отца о его ролях. Звезда сериала «Молодежка» рассказал про отношения с Виктором Запорожским изданию «Страсти».

Макар родился в семье актера Виктора Запорожского и доцента кафедры в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина Наталии Макаровой. Запорожский вместе с братом пошел по стопам отца и продолжил актерскую династию. По словам Макара, ему важно знать мнение родителя о его работе, при этом он всегда ориентируется на собственные ощущения.

«Мне всегда важно знать его мнение. Но в какой мере оно будет влиять на меня — это вопрос. Я всегда стараюсь быть максимально аккуратен в этом. Имею в виду зависимость от других. Стараюсь не потерять собственного ощущения происходящего, в первую очередь», — высказался актер.

Также Макар отметил, что достижения родителей не влияют на их отношения.

«Не могу сказать, что мои родители известные. Слава Богу, они не известные настолько, чтобы это вносило коррективы в наши отношения. Да и вообще, быть сыном нелегко... Дочерью, наверное, тоже... Да и кому сейчас легко?» — резюмировал Запорожский.

Полное интервью Макара о съемках в Голливуде и изнанке профессии читайте здесь.