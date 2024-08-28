«Не совсем понимаю, как все устроено в кино»: Макар Запорожский об изнанке профессии, съемках в Голливуде и Дженнифер Лоуренс

Макар Запорожский снимался в крупных проектах задолго до успеха «Молодежки». Его первые роли были в «Папиных дочках» и «Моей прекрасной няне». На сегодняшний день в фильмографии Макара более 60 проектов, снятых известными режиссерами. А еще актер имеет опыт работы за рубежом: в 2018 году он появился в голливудском фильме «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

Одним из последних проектов Макара стал второй сезон сериала НТВ «Стражник», который находится в производстве. Актер вернулся к роли Михаила Царева — спецназовца, готового на все ради семьи. Помимо съемок в кино, Запорожский играет в театре, пишет сценарий для своего проекта и мечтает о роли в мюзикле.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Макар рассказал о продолжении актерской династии, отреагировал на звание «Секс-символа» и вспомнил о съемках с Дженнифер Лоуренс.

В Ярославле стартовали съемки второго сезона «Стражника» телеканала НТВ. Ваш герой — спецназовец Михаил Царев. Как готовились к роли?

На этот раз ограничился тренировками в спортзале. Важно чувствовать себя в тонусе. В сценарии, как и раньше, много задач, требующих соответствующей подготовки. Суставы, связки – их нужно было довести до кондиции. Несмотря на наличие дублёров, каскадёров, которые всё сделают, отыграют за тебя и за того парня, мне необходимо понимать и знать, что я могу, я готов. Тогда можно спокойно идти в сцену, не думая о последствиях.

В сериале много трюков. Вы сами их выполняете или доверяетесь каскадерам?

Все зависит от решения постановщика. В нашем случае это Вячеслав Владимирович Аникин, мы знаем друг друга уже больше 10 лет. Я полностью ему доверяю!

Как правило, многое достаётся мне. Если же в трюке высока вероятность травмы, то тут уже работают профессионалы. А на монтаже уже решается, чье исполнение более выгодно.

Почти все Ваши роли требуют хорошей физической подготовки, к тому же Вы часто играете спортсменов. Тяжело ли поддерживать себя в форме?

Нет. Больше скажу, мне не кажется, что я поддерживаю себя в форме. Вот если бы я мог подтянуться 25 раз в любое время дня и ночи – вот это была бы форма, а так видимость одна. Но вы правы, никто не молодеет (улыбается).