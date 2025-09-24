«Было странное лето»: Елена Николаева рассказала, как прошел отпуск

Ведущая Елена Николаева рассказала, как прошел ее отпуск. Она поделилась, что в Париже отдыхала одна.

Николаева посетила премьеру сериала «Берлинская жара». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Мне кажется, он просто прошел, потому что я ничего не помню. У меня было очень странное лето. Сначала я была одна в небольшом отпуске в Париже, потом поехала в командировку в Калмыкию. Поработала в эфире, еще где-то и поехала с детьми отдыхать», - поделилась Николаева.

Также ведущая рассказала, удается ли отдыхать с детьми.

«Они сейчас подросли, стали договороспособные, с ними очень комфортно, а младший Рома нас вообще поражает, такой ответственный, хотя ему еще нет полутора лет», - призналась Николаева.