«Было странное лето»: Елена Николаева рассказала, как прошел отпуск
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Ведущая Елена Николаева рассказала, как прошел ее отпуск. Она поделилась, что в Париже отдыхала одна.
Николаева посетила премьеру сериала «Берлинская жара». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
«Мне кажется, он просто прошел, потому что я ничего не помню. У меня было очень странное лето. Сначала я была одна в небольшом отпуске в Париже, потом поехала в командировку в Калмыкию. Поработала в эфире, еще где-то и поехала с детьми отдыхать», - поделилась Николаева.
Также ведущая рассказала, удается ли отдыхать с детьми.
«Они сейчас подросли, стали договороспособные, с ними очень комфортно, а младший Рома нас вообще поражает, такой ответственный, хотя ему еще нет полутора лет», - призналась Николаева.
