«Были веские причины»: продюсер Маликов высказался об уехавших звездах

Продюсер Андрей Маликов порассуждал об уехавших из России артистах и предположил, что у них на то были веские причины. Также он не стал высказывать отношение к певице Алле Пугачевой – с Примадонной бизнесмен не знаком лично. Эксклюзивный комментарий продюсера приводит сайт «Страсти».

«Я давно сделал свой выбор, и мне некуда уезжать с моей любимой Родины. У меня нет капиталов за границей, домов, особняков и вложений в западные компании и фонды. Где родился, там и пригодился – вот моё кредо. Уехавшим артистам могу сказать только одно: куда бы вы ни бежали, от самого себя не убежите. Осуждать я их не могу. Наверное, у каждого из них были на то веские причины», - высказался он.

Маликов назвал для себя неприемлемым осуждать Пугачеву.

«За все годы моей работы в шоу-бизнесе с Аллой Борисовной Пугачёвой я не был знаком лично, и наши пути никогда не пересекались. Я считаю, что не имею никаких моральных и этических прав осуждать человека, с которым не имел личных и деловых отношений», - добавил продюсер.

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