«Была магия»: победитель «Голоса» Воробьева раскрыла, что не так с новыми сезонами шоу

Певица Александра Воробьева, которая 10 лет назад победила в шоу «Голос» под руководством Александра Градского, рассказала, что думает о современном проекте. Она отметила, что сейчас не следит за ним и считает, что первые сезоны были самыми сильными.

В интервью порталу «Страсти» Воробьева поделилась, что ей не хватает времени, чтобы смотреть «Голос», так как она много времени проводит на студии. Тем не менее, она слышала, что в последнем сезоне были интересные прочтения старых песен. Она выделила работу своего коллеги Антона Беляева.

«Ой, Антон Беляев, конечно, потрясающий музыкант. И я очень надеюсь, что в скором времени у нас получится с ним посотрудничать, потому что он делает действительно потрясающие аранжировки», - рассказала Воробьева.

По мнению Александры, «Голос» намного интереснее был, когда только начал выходить в эфир. Сейчас же нет той «магии».

«Сейчас не всегда успеваю следить за проектом, но все же мне кажется, что первые сезоны были самыми сильными. Вся команда горела новым форматом, наставники даже соревновались между собой. Была магия и ожидание у зрителей, люди очень ждали каждую пятницу, чтобы включить долгожданный эфир», - поделилась певица.

Сама Александра Воробьева пока о кресле наставника не думает. Она призналась — слишком большая ответственность.

«Пока я сомневаюсь в себе. Опять же слова Александра Борисовича вспоминаю, не могу себя перебороть. Это такая большая ответственность для меня. Хотя все для этого есть, я понимаю — и образование музыкальное, и победа в «Голосе». Но что-то внутри пока не дает мне сделать этот шаг», - отметила артистка.

Полное интервью с Александрой Воробьевой читайте на сайте «Страсти».