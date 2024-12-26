«Был весь в краске»: стилист Бузовой рассказал о казусе с платьем певицы на съемках шоу

Стилист Никита Карстен в интервью сайту «Страсти» рассказал о казусе, который случился с платьем Ольги Бузовой на съемках популярного шоу. Молодой человек давно работает со звездой и знает всё о ее предпочтениях. Но иногда возникают сложности.

Стилист признался, что в его работе нужно быть готовым ко всему, особенно это касается телевидения. Однажды с ним произошла волнительная ситуация на съемках шоу X-Factor.

«Представляете, сидят четыре члена жюри, и один из них предлагает Ольге Бузовой (ведущей) обнять участника – казалось бы, что тут такого? А участник только что выступал с номером, где рисовал всем телом, был весь в краске! И вот Оля в роскошном вечернем платье его обнимает... Можете представить, что было с платьем! Спасло только то, что у нас было запасное и мы каким-то чудом успели переодеть ее за рекламную паузу – а это всего минута с небольшим!» – поделился Никита.

Карстен убежден, что настоящий профессионал своего дела должен быть «немного волшебником» и предусматривать абсолютно все. Кроме того, стилисту приходится носить тяжелые чемоданы. Но это не приносит дискомфорта, так как Никита любит свою работу.

Полное интервью с Никитой Карстеном о знакомстве с Ольгой Бузовой, Юлией Пересильд и Стасом Ярушиным можно прочитать здесь.