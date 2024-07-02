«Был весь свет шоу-бизнеса»: как сын Филиппа Киркорова отпраздновал 12-летие

Кондитер Марина Синицкая подарила сыну Филиппа Киркорова на 12-летие торт за несколько сотен тысяч рублей. Марина посетила праздник Мартина и рассказала о его подробностях сайту «Страсти».

Марина уже не в первый раз сотрудничает с Филиппом. На 57-летие певца она приготовила торт в виде дракона, а на день рождения Мартина — десерт в виде баскетбольного мяча.

«Филипп — хороший заказчик для творческих профессионалов, потому что не старается ограничить фантазию. Он ни разу не говорил, каким именно должен быть торт, никаких требований к дизайну. Он говорил про мероприятие и просил на наш вкус сделать подходящий торт. На празднике Мартина была баскетбольная тематика, поэтому мы решили сделать наш запатентованный торт-шар в виде мяча, который вращался во время презентации. Торт мы готовили чуть больше недели. Вначале скульптор кропотливо делает точную копию именинника из сахарной пасты, потом создаётся шоколадная сфера и декор внутри шара. И только в последний день готовится начинка, чтобы она была максимально свежей. Для заказчика мы измеряем торт именно начинкой, сколько будет начинки в торте. В баскетбольном шаре её было 15 кг. Но если плюсовать вес шоколадной сферы и декора, торт вышел более чем на 30 кг», — рассказала кондитер.

По словам Марины, себестоимость торта оценивается в несколько сотен тысяч рублей. Помимо десерта, она подарила имениннику 2 медальона.

«Среди гостей был, что называется, весь свет российского шоу-бизнеса: Яна Рудковская, Иосиф Пригожин и Валерия, Люся Чеботина, Марго, Жасмин и другие звёзды. Из подарков гостей запомнился мяч, который подарила Люся Чеботина. Она вручала его прямо перед нами. Это был раритетный коллекционный мяч ЦСКА», — сообщила Синицкая.

Марина отметила, что у нее остались приятные впечатления от общения с Филиппом. По словам кондитера, певец, несмотря на занятость, лично контролировал процесс приготовления заказа.

«На первом заказе мы очень переживали, как пройдёт встреча с Филиппом. Он мог оказаться очень требовательной или капризной звездой и разрушить нашу мечту, к которой мы шли. Но всё прошло как нельзя лучше. Когда Филипп узнал, что у моего мужа день рождения 29 апреля, а его день рождения 30-го числа, он пригласил нас в гости разделить его праздник с нашим. Записал приятное голосовое поздравление для супруга и пригласил нас не только как кондитеров, но и как гостей», — резюмировала Марина.

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