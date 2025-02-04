«Был поражен тем, как это сыграно»: раскрыто, кто может получить «Оскар» в номинации Юры Борисова

Кинокритик Сергей Сычев раскрыл, кто может обойти актера Юру Борисова на «Оскаре». По его мнению, в номинации «Лучший актер второго плана», если кто и заслуживает победу, то это Джереми Стронг. Об этом эксперт рассказал порталу «Страсти».

97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» состоится уже 3 марта, поэтому сейчас ведутся активные обсуждения, кто же может забрать заветные награды. Впервые в одной из номинаций представлен российский актер, но не исключено, что статуэтку он все же не получит.

По словам кинокритика Сычева, у Юры достойные конкуренты. И пока его фаворит Джереми Стронг, который был отмечен за роль в фильме «Ученик».

«Из того, что я видел, чисто по-актерски, если кто и заслуживает награду в этой номинации, то это конечно Джереми Стронг. Блестяще воплотил Роя Кона в фильме «Ученик». Я совершенно был поражен тем, как это сыграно. Рой Кон – это один из самых печально известных людей в американской истории 20 века. Человек, который преследовал коммунистов, занимался репрессиями, политическими махинациями, интригами, шантажом. И Джереми Стронг при этом его играет и как суперзлодея и заставляет в него совершенно влюбиться, по-настоящему ему сочувствовать. Он создал иконический образ, по которому вообще люди будут знать, как выглядел и как себя вел этот человек», - заявил кинокритик.

Впрочем, Сычев понимает, что фильм во многом политический, поэтому оценивают его не объективно.

«Понятно, что в Америке свой счет. И даже если фильм «Ученик» начнет кого-то побеждать в каких-то номинациях, то это будет связано не с его художественным качеством, которое высочайшее, между прочим, а с тем, что в целом Голливуд настроен против Трампа, и фильм «Ученик» будет проходить как антитрамповский», - отметил Сергей Сычев.

Также кинокритик похвалил и актера Кирана Калкина.

«Я видел его работу, Калкин, мне кажется, сыграл замечательно», - заявил он. К слову, актер уже однажды обошел Юру, забрав «Золотой глобус».

Подробнее обо всех конкурентах Юры Борисова читайте на сайте «Страсти».