«Был объектом для шуток»: продюсер объяснил, почему Цекало ушел с российского телевидения

Продюсер Бабичев заявил, что Цекало сменил специальность на продюсера. Об этом стало известно «Страстям».

Уже продолжительное время Александра Цекало нет на российском телевидении. Известно, что артист уехал из России несколько лет назад вместе с молодой возлюбленной Дариной Эрвин.

По словам продюсера и музыкального критика Евгения Бабичева, Александр Цекало всегда занимался продюсированием, просто никогда этого не афишировал.

«Цекало всегда был больше продюсером, чем творческой единицей. Еще со времен кабаре-дуэта „Академия“ с Лолитой. Даже если вспомнить проект „Прожекторперисхилтон“, среди всех четырех ведущих Цекало был объектом для шуток, но тем не менее, он выполнял важную организаторскую, продюсерскую роль», — рассказал он.

Бабичев добавил, что за границей Цекало продолжает работать над российскими проектами, которые приносят ему неплохие деньги.

«Вся творческая биография — по ней явно видно, что ему комфортнее находиться за кулисами, подсчитывая деньги после того, как проект оказался успешным. Это мы видим уже по киноиндустрии, которой он занимается. Например, сериал „Метод“ — он был продан на Netflix. Попробовав это раз очень трудно вернуться в прежнее русло», — объяснил продюсер.

Материал о том, как Александр Цекало живет после переезда в США, читайте по ссылке.