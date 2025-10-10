«Был гораздо лучше своего расхваленного отца»: кинокритик назвал последнюю работу Кеосаяна лучшим фильмом года

Кинокритик Александр Шпагин высказался о последнем фильме режиссера Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча». По мнению эксперта, эта картина может претендовать на звание лучшей в 2025 году. Об этом узнал сайт «Страсти».

В начале октября в онлайн-кинотеатрах состоялась премьера последней киноленты, снятой Тиграном Кеосаяном. Он работал над ней перед смертью. Фильм уже успел оценить кинокритик Александр Шпагин. Он признался, что был очень впечатлен продуманностью ленты. Также эксперт подчеркнул — ему всегда нравился Тигран как режиссер, причем намного больше, чем его отец.

«Я в восторге просто, мне очень понравилось. Мне вообще он всегда нравился как режиссер. Он был гораздо лучше своего расхваленного отца, у которого, кроме „Неуловимых мстителей“ ничего в общем-то и не было. Был полный середняк и довольно вялый. А Тигран снимал живые крепкие работы, начиная с „Бедной Саши“. На мой взгляд, он открыл линию платформенного кино. Он делал живое, легкое и всегда неглупое кино для отдыха. Режиссер очень неплохой. Одна плохая работа была про Крымский мост. Ну и ладно, одно сделал неудачно, остальное все нормально. Боевик был, как по мне, приличный, — „Мужская работа“», — поделился Шпагин.

По мнению кинокритика, «Семь дней Петра Семеныча» — одна из лучших кинокартин года. Также он выделил не только режиссерскую работу, но и игру Федора Добронравова, который воплотил главную роль.

«„Семь дней Петра Семеныча“ мне очень понравился. Все продумано, выстроено. Комедийная притча, высокого уровня трагикомедия. Юмор на грани смерти, но, тем не менее, жар сохраняется. Приятно смотреть такое кино, а оно вроде про смерть. И финал отличный. На мой взгляд, это вообще лучшая картина года. А еще „Ветер“ Сергея Члиянца, обратите на него внимание», — рассказал Александр Шпагин.

