Бузова забыла о дресс-коде, а Глюкозу не узнали: худшие и лучшие образы премьеры «Няни Оксаны» и вечеринки Собчак
В Москве 22 сентября состоялись два громких события — вечеринка в стиле «нулевых» Ксении Собчак и премьера сериала «Няня Оксана». На мероприятиях приглашенные гости старались удивлять своими нарядами, но кому-то это удалось, а кому-то следовало бы сменить стилиста. О худших и лучших образах звезд сайту «Страсти» рассказал Даниил Грачев, фэшн-эксперт и ведущий канала «Суббота!».
На премьере сериала «Няня Оксана», который можно будет посмотреть на канале «Пятница!» с 29 сентября, не было дресс-кода, поэтому гости могли выбирать наряды на свой вкус. Так, дочь певицы Глюкозы подобрала «суперсумбурный образ».
«Очень милая, замечательная, симпатичное черти что, вот мне супер нравится. Реально вот какая-то ерунда намешана, накручена, наверчена, но это так ей идет. Я прямо вот готов поставить лайк этому образу. Вот он такой суперсумбурный, но, мне кажется, подросток так может делать, почему нет?» - отметил Даниил Грачев.
Чуть хуже стилист оценил образ другой звездной наследницы – Полины Борисовой. По словам Грачева, она будто порылась в шкафу своей мамы, чтобы подготовиться к премьере.
«Как будто бы в мамкином пришла, вот платье из ее гардероба. Сапоги добротные, хорошие, тоже из ее гардероба. Такая взрослая тетя мотя. Мне кажется, что сама эта девушка очень симпатичная, у нее отличная фигура, все супер, и ей бы какие-то вещи, которые ей больше подходили, а не вот эти непонятные вещи, как в данном образе», - заявил Даниил.
Один из худших нарядов на премьере был, по мнению стилиста, на актрисе Ирине Безруковой. Он посчитал, что звезда театра – фанатка Надежды Кадышевой.
«Тут видно, что человек фанат Надежды Кадышевой, вот этих всех «Течет ручей, бежит ручей». Безусловно, здесь мы не говорим о какой-то моде, но, наверное, это стиль человека, она такое вот любит. Как по мне, слишком это все ярко. При этом очень симпатичная девушка, которая могла бы выглядеть ну просто потрясающе. Даже если бы этот комплект был бы в черном цвете, то это смотрелось бы гораздо лучше. Но кроссовки я бы заменил», - отметил фэшн-эксперт.
Образ исполнительницы главной роли в сериале «Няня Оксана» Олеси Иванченко Даниил Грачев поправил бы. Он считает, что следовало укоротить юбку и добавить интересных деталей.
Я видел ее на премьере, в движении. Мне в движении этот образ нравился гораздо больше. То есть, когда эта юбка становится такой легкой, она в шаге раскрывается, становится динамичная, это прям клево смотрится. Мне бы хотелось ее укоротить, чтобы она не таким вот монолитом смотрелась, была короче, где-то до середины икроножной мышцы, щиколотки, вот что-то в таком духе. Возможно, лодочки или какие-то на небольшом каблуке туфли тогда бы смотрелось. У меня есть вопросы к парику. Что там с пробором, что это такое? А так очень приятная, милая девушка.
Вечеринка Ксении Собчак за пару дней наделала немало шума в Сети. Ее даже сравнили со скандальной «арт-выставкой» Насти Ивлеевой, прошедшей пару лет назад. Но дресс-код на тусовке журналистки был вовсе не «голый». Гости выглядели вполне прилично, однако некоторые из них не уловили суть мероприятия. Так, по мнению Грачева, Ольга Бузова проигнорировала дресс-код, поэтому ее образ смотрелся скучно.
«Тут у нас типа француженка благодаря этому берету. Хотя береты - такая спорная история. Даже не знаю, меня смущает этот костюм. Мне кажется, что, если бы Ольга Бузова оторвалась и пришла бы в наряде из времен «Дома-2» в этом загаре с платиновым блондом, в розовом обтягивающем или плюшевом костюме, это смотрелось бы гораздо лучше. Здесь у нас получается: вроде как я пытаюсь быть модной, но при этом формат мероприятия немного другой. Ей нужно было просто вернуться в свой обычный, нормальный, стандартный образ, и тогда бы это смотрелось гораздо круче», - заявил Грачев.
Одним из самых лучших образов вечера стилист считает наряд модели Марии Миногаровой. Даниил отдельно отметил, как хорошо она подобрала укладку.
«Машка, конечно, вообще прикол. Я ее впервые вижу в подобном образе, это не характерно для нее. И мне это нравится. Она, конечно, зажигает любой непонятный образ. Вот прямо супер укладка, гениально прекрасные эти стразы. Я прям их рассматривал, мне они супер понравились, и мне очень понравилось, как она суммарно в этом образе выглядит», - поделился фэшн-эксперт.
А вот Глюкозу Грачев даже сначала не узнал. Он посчитал, что она на вечеринке была сама на себя не похожа, но выглядела лучше, чем раньше.
«Тут мне очень тяжело узнать Глюкозу, но если предположить, что это она, то это лучше однозначно, чем то, что мы видели какое-то время назад. Я так понимаю, там стилистика была «нулевые». Немножечко диджей MTV того периода, эти громаднейшие очки клево смотрятся», - сказал Грачев.
Что касается хозяйки бала, то здесь, по мнению Грачева, тоже все сложилось. Задачей Собчак было попасть в стилистику «нулевых», и у нее это получилось.
Такая дива с этой надписью SEX, понятное дело, что Dolce & Gabbana - вот эта вся история архивная, она классно возвращается. Мне кажется именно в задуманной стилистике «нулевых», этого всего безобразия, веселья, бурления вполне себе органично это все дело смотрится. И мне нравится, что в этом образе есть ирония и самоирония. Вот это то, что все вытягивает. И поэтому с точки зрения моды мы не должны на это смотреть. А вот именно с точки зрения такого перформанса — класс, супер, лайк.
