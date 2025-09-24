Бузова забыла о дресс-коде, а Глюкозу не узнали: худшие и лучшие образы премьеры «Няни Оксаны» и вечеринки Собчак

В Москве 22 сентября состоялись два громких события — вечеринка в стиле «нулевых» Ксении Собчак и премьера сериала «Няня Оксана». На мероприятиях приглашенные гости старались удивлять своими нарядами, но кому-то это удалось, а кому-то следовало бы сменить стилиста. О худших и лучших образах звезд сайту «Страсти» рассказал Даниил Грачев, фэшн-эксперт и ведущий канала «Суббота!».

На премьере сериала «Няня Оксана», который можно будет посмотреть на канале «Пятница!» с 29 сентября, не было дресс-кода, поэтому гости могли выбирать наряды на свой вкус. Так, дочь певицы Глюкозы подобрала «суперсумбурный образ».

«Очень милая, замечательная, симпатичное черти что, вот мне супер нравится. Реально вот какая-то ерунда намешана, накручена, наверчена, но это так ей идет. Я прямо вот готов поставить лайк этому образу. Вот он такой суперсумбурный, но, мне кажется, подросток так может делать, почему нет?» - отметил Даниил Грачев.

Чуть хуже стилист оценил образ другой звездной наследницы – Полины Борисовой. По словам Грачева, она будто порылась в шкафу своей мамы, чтобы подготовиться к премьере.

«Как будто бы в мамкином пришла, вот платье из ее гардероба. Сапоги добротные, хорошие, тоже из ее гардероба. Такая взрослая тетя мотя. Мне кажется, что сама эта девушка очень симпатичная, у нее отличная фигура, все супер, и ей бы какие-то вещи, которые ей больше подходили, а не вот эти непонятные вещи, как в данном образе», - заявил Даниил.