«Нет модной ДНК»: стилист назвала образы Анастасии Решетовой «брендовой пустышкой»

В качестве модных провалов Решетовой стилист привела ее тотал-лук Balenciaga. Огромный худи и кроссовки-тяжеловесы. По словам Селены Сафаровой, на Западе это давно потеряло актуальность, но в России благодаря блогерам все еще подается как тренд.

Раскритиковала стилист Решетову и за тягу к мини с ботфортами. Так одевались модницы в 2016 году.