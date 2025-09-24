«Нет модной ДНК»: стилист назвала образы Анастасии Решетовой «брендовой пустышкой»
© Starface.ru
Модель и блогер Анастасия Решетова, родившая сына от рэпера Тимати, часто экспериментирует со стилем и легко меняет образы. Персональный стилист Селена Сафронова в беседе с сайтом «Страсти» раскритиковала наряды знаменитости и назвала ее «брендовой пустышкой».
«Если снять фильтры и перестать смотреть на ценники, мы увидим простую правду: за красивой картинкой скрывается пустота. Девочка с рынка Решетова — это та самая девочка, которая на дешёвом рынке не будет искать ткань получше, не станет проверять посадку или думать о сочетаниях. Она возьмёт первую попавшуюся вещь только потому, что на ней крупно написан “бренд”. Именно этим и объясняется весь её «стиль»: громкие ярлыки вместо вкуса»
Селена Сафарова
Персональный стилист
В качестве модных провалов Решетовой стилист привела ее тотал-лук Balenciaga. Огромный худи и кроссовки-тяжеловесы. По словам Селены Сафаровой, на Западе это давно потеряло актуальность, но в России благодаря блогерам все еще подается как тренд.
Раскритиковала стилист Решетову и за тягу к мини с ботфортами. Так одевались модницы в 2016 году.
«Эффектно, но абсолютно без авторского почерка»
Селена Сафарова
Персональный стилист
Еще одним провалом стилист назвала выход Решетовой, одетой в Louis Vuitton с головы до ног. Как отметила эксперт, логотипы оказались на первом месте вместо личности. Это не образ, а рекламный щит.
«Бренды ради брендов. Вещи подбираются не ради качества, а ради ценника. Скопированные образы западных инфлюенсеров, у которых эти приёмы давно в прошлом. Нет модной ДНК. Это не стиль, а постоянная игра в «казаться». Книга без страниц. Стиль Решетовой — это красивая обложка. Но открой её — и внутри пусто. Никакой идеи, никакой глубины, никакой индивидуальности. Самое тревожное даже не в том, что у Решетовой нет стиля. Беда в том, что миллионы девочек смотрят на неё и думают: «Вот так выглядит мода. Нужно купить бренд, и я буду стильной». Это самый опасный миф современности. Настоящая мода учит обратному: видеть качество, искать свой почерк, выражать личность. А не бегать за громкой вывеской. Решетова и мода — это два разных мира. У неё есть картинка, но нет содержания. Есть фасад, но нет стиля. Есть лейблы, но нет личности. Решетова — это рекламная доска лейблов. Пожалуйста, не ставьте слово «мода» рядом с её фамилией»
Селена Сафарова
Персональный стилист