«Бутыль с водой еле поднимал»: Владимир Тишко рассказал о проблемах со здоровьем

Незадолго до участия в новом сезоне экстремального шоу «Выживалити» телеведущий Владимир Тишко переживал серьезные проблемы со здоровьем. В беседе с сайтом «Страсти» он раскрыл неожиданную причину своей временной хвори.

Мужчину, по его собственным словам, подкосил осуществленный без подготовки отказ от курения — за десятилетия стажа эта привычка в какой-то степени изменила «настройки» его организма.

«На фоне резкого отказа от курения — а курил я 35 лет. У меня произошел гормональный сбой, так как надпочечники стали работать некорректно. Как ни странно, у них есть зависимость от никотина… Короче, через месяц нужно быть на проекте, а я резко потерял почти 20 кг, ничего не соображал и еле передвигался. Какой тут экстрим, я пятилитровую бутыль с водой еле поднимал», — поделился Тишко.

Впрочем, ведущему удалось быстро выйти из нежданного кризиса — он занялся изучением работы митохондрий и стал активно заниматься скандинавской ходьбой. Это помогло ему восстановиться за месяц — без всякой гормональной терапии, которую хотели назначить ему врачи.

Полное интервью с Владимиром Тишко о о буддизме, романе с Анфисой Чеховой и участии в новом сезоне шоу «Выживалити» читайте здесь.