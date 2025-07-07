«Будут слезы, влюбленности»: Виктор Добронравов заявил, что не сможет уберечь дочерей от разочарования

Актер Виктор Добронравов рассказал, что хочет для двоих дочерей самого лучшего. Однако уберечь детей от разочарований, говорит он, не получится: будут расставания, слезы, влюбленности. Об этом он рассказал на фестивале «В кругу семьи», который организован при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Министерства культуры РФ. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Естественно, я хочу для них всего самого лучшего. Это только может меня опечалить, но от этого не уйти. Будут расставания, будут разочарования, будут слезы, будут опять влюбленности, будут опять расставания. От этого невозможно ни застраховаться, ни убежать. Надо только вкладывать ценности как бы банально это не было.

Идеалы меняются. Когда я был маленьким, приехал на свадьбу к двоюродному брату и отчетливо помню, когда жених поцеловал невесту, я подумал, что никогда не поцелую девчонку на людях. Я рос и думал, что никогда не буду сквернословить. Потом думал, никогда не буду курить, потому что курение убивает. Потом думал никогда не буду пить.

Идеалы трансформируются, видоизменяются, приобретают новый смысл, но если их нет изначально, это катастрофа», - высказался Добронравов.