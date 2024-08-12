«Будут перегибы»: Соседов выступил против проверок артистов на алкоголь перед концертами

Сергей Соседов раскритиковал инициативу проверять артистов на трезвость. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии «Страстям».

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил идею депутатов Госдумы проверять на трезвость артистов перед выходом на сцену. По словам Соседова, законодателям следует начать с себя.

«Это совершенно глупая затея. Она даже непрофессионально сформулирована для депутатов. Я бы сначала самих депутатов проверял на трезвость при входе в здание Госдумы. Может быть, они под градусом принимают такие законы?» — задался вопросом он.

Критик заявил, что не представляет, каким образом будет проходить тестирование артистов. Соседов добавил, что идея может стать очередным актом цензуры для неугодных артистов.

«Идея действительно плохая. Дело в том, что ее невозможно грамотно реализовать, будут перегибы. Это будет средством наказать кого-то. Да и не секрет, что многие артисты любят принять стопочку для разогрева связок. И он что, пьяным будет считаться? Это будет просто средство расправы с неугодными артистами», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова назвала бредом идею запретить артистам выступать пьяными.