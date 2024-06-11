Потеря славы, убыточный бизнес и эмиграция: куда пропал Максим Покровский*

В России рок приобрел настоящую славу в 90-х. Тогда же на отечественной сцене стали массово появляться новые группы, среди которых по-особенному ярко выделялся коллектив «Ногу свело!». Во многом успех группы был связан с ее лидером — экстравагантным Максимом Покровским*(признан иностранным агентом на территории РФ). Коллектив активно давал концерты по всей стране и регулярно радовал поклонников новыми хитами. Однако со временем популярность группы начала сходить на нет, а сам Покровский* эмигрировал в США.

О том, как Покровский* стал популярен, почему уехал из России и что с ним сейчас — в материале сайта «Страсти».

Творческий путь Максима Покровского*

Музыкант родился в Москве 17 июня 1968 года в семье спортивного журналиста Сергея Покровского. Его интересовала музыка, игра на гитаре, но при этом он с самого детства хотел стать летчиком. Из-за проблем с сердцем Покровскому* пришлось отказаться от мечты о небе. Он поступил в МАИ на специальность «системы управления, информатика и электроэнергетика».

Будучи студентом 3 курса, молодой человек познакомился с барабанщиком Антоном Якомульским. В 1988 году они основали группу «Ногу свело!». Покровский* писал для коллектива песни на русском, английском и шуточном языке, придуманным самим артистом. Особую популярность приобрел трек «Хару Мамбуру».

В 1996 году коллектив получил две премии как «Лучшая альтернативная группа» и «Открытие года». В начале нулевых их треки возглавляли музыкальные чарты, а «Наши юные смешные голоса» и «В темноте» стали народными хитами.

В 2004 году музыкант написал саундтрек для фильма «Турецкий гамбит». После успеха песни «Идем на Восток!» Покровский* стал развивать сольную карьеру. В ноябре 2007 года он представил песню «Шоппинг».

В 2012 году артист начал сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым, с которым написал песню для Аллы Пугачевой «Тянет сердце руки».

Покровский* мечтал стать самостоятельным артистом, но при этом он не забывал про «Ногу свело!». В 2019 году коллектив представил клип «Самолеты-поезда», а в 2021 году — альбом «Парфюмерия».

Летом 2021 года у группы был запланирован концерт в Санкт-Петербурге. Однако мероприятие не состоялось. Тогда Покровский*в своем аккаунте в Instagram** (платформа, принадлежащая экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ) обвинил в срыве Диму Билана. По его мнению, Билан, выступавший ранее на той же площадке, нарушил антиковидные меры. Из-за этого коллективу запретили проводить свой концерт. Артист эмоционально отреагировал на отмену выступления, записав грубое видеообращение Билану.

В феврале 2022 года артист осудил СВО. Он написал несколько песен в поддержку Украины, снял на них клипы и уехал в США.

Личная жизнь музыканта

Артист познакомился с Татьяной Покровской в начале 90-х на концерте. Татьяна разделяет интерес мужа к рок-музыке и поддерживает его политические взгляды. Покровская родила от музыканта дочь Таисию и сына Илью. Жена Максима* отказалась от карьеры и посвятила себя семье.

По данным NEWS.ru, на сегодняшний день пара проживает в Нью-Йорке в районе Бушвик, в котором много афроамериканцев и выходцев из латинских стран Америки.