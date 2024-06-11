Потеря славы, убыточный бизнес и эмиграция: куда пропал Максим Покровский*
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В России рок приобрел настоящую славу в 90-х. Тогда же на отечественной сцене стали массово появляться новые группы, среди которых по-особенному ярко выделялся коллектив «Ногу свело!». Во многом успех группы был связан с ее лидером — экстравагантным Максимом Покровским*(признан иностранным агентом на территории РФ). Коллектив активно давал концерты по всей стране и регулярно радовал поклонников новыми хитами. Однако со временем популярность группы начала сходить на нет, а сам Покровский* эмигрировал в США.
О том, как Покровский* стал популярен, почему уехал из России и что с ним сейчас — в материале сайта «Страсти».
Творческий путь Максима Покровского*
Музыкант родился в Москве 17 июня 1968 года в семье спортивного журналиста Сергея Покровского. Его интересовала музыка, игра на гитаре, но при этом он с самого детства хотел стать летчиком. Из-за проблем с сердцем Покровскому* пришлось отказаться от мечты о небе. Он поступил в МАИ на специальность «системы управления, информатика и электроэнергетика».
Будучи студентом 3 курса, молодой человек познакомился с барабанщиком Антоном Якомульским. В 1988 году они основали группу «Ногу свело!». Покровский* писал для коллектива песни на русском, английском и шуточном языке, придуманным самим артистом. Особую популярность приобрел трек «Хару Мамбуру».
В 1996 году коллектив получил две премии как «Лучшая альтернативная группа» и «Открытие года». В начале нулевых их треки возглавляли музыкальные чарты, а «Наши юные смешные голоса» и «В темноте» стали народными хитами.
В 2004 году музыкант написал саундтрек для фильма «Турецкий гамбит». После успеха песни «Идем на Восток!» Покровский* стал развивать сольную карьеру. В ноябре 2007 года он представил песню «Шоппинг».
В 2012 году артист начал сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым, с которым написал песню для Аллы Пугачевой «Тянет сердце руки».
Покровский* мечтал стать самостоятельным артистом, но при этом он не забывал про «Ногу свело!». В 2019 году коллектив представил клип «Самолеты-поезда», а в 2021 году — альбом «Парфюмерия».
Летом 2021 года у группы был запланирован концерт в Санкт-Петербурге. Однако мероприятие не состоялось. Тогда Покровский*в своем аккаунте в Instagram** (платформа, принадлежащая экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ) обвинил в срыве Диму Билана. По его мнению, Билан, выступавший ранее на той же площадке, нарушил антиковидные меры. Из-за этого коллективу запретили проводить свой концерт. Артист эмоционально отреагировал на отмену выступления, записав грубое видеообращение Билану.
В феврале 2022 года артист осудил СВО. Он написал несколько песен в поддержку Украины, снял на них клипы и уехал в США.
Личная жизнь музыканта
Артист познакомился с Татьяной Покровской в начале 90-х на концерте. Татьяна разделяет интерес мужа к рок-музыке и поддерживает его политические взгляды. Покровская родила от музыканта дочь Таисию и сына Илью. Жена Максима* отказалась от карьеры и посвятила себя семье.
По данным NEWS.ru, на сегодняшний день пара проживает в Нью-Йорке в районе Бушвик, в котором много афроамериканцев и выходцев из латинских стран Америки.
Жизнь исполнителя после 2022 года
После начала СВО творчество музыканта приобрело политическую окраску. в частности, он дал несколько интервью, в которых осудил политику России. Уехав из страны, музыкант стал проводить время в компании Чулпан Хаматовой и Артура Смольянинова*** (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Артисты, осудившие СВО, сняли клип на песню «С Новым годом, сынок», в котором в очередной раз показали отношение к политической ситуации.
В 2023 году Покровский* выпустил альбом «После России».
В марте 2023 года артиста внесли в реестр иноагентов за поддержку Украины, взаимодействие с иностранными структурами и критику россиян.
Как сообщает NEWS.ru, за рубежом концерты Покровского* не пользуются спросом. Основной заработок он получает от сдачи таунхауса, купленного за полмиллиона долларов.
В ноябре 2023 года в СМИ появилась новость о том, что Максим* выставил на продажу московскую квартиру за 25 млн рублей. Однако, как сообщает Telegram-канал SHOT, музыкант так и не смог найти покупателей на недвижимость: москвичи отказываются от сделки, узнав имя владельца.
Несмотря на финансовые трудности, артист не планирует возвращаться в Россию и приносить извинения. При этом Покровский считает, что, уехав из страны, он потерял Родину.
Бизнес
Помимо музыкальной деятельности, Покровский* предпринимал безуспешные попытки строить бизнес. Так, в 2013 году музыкант основал фирму «Макс инкубатор» с деятельностью в сфере художественного творчества, но уже к 2018 году компания была ликвидирована ФНС как недействующая.
Другая фирма артиста Региональная Общественная Организация «Здоровое Общество» просуществовала 8 лет и тоже закрылась из-за убыточности, только немного ранее — в 2016 году.
На Родине в отношении неудачливого бизнесмена было возбуждено два исполнительных производства по неуплате налогов, которые были аннулированы в связи с тем, что невозможно было найти имущество должника. Из третьего предприятия, связанного с управлением недвижимостью, где Покровский* выступал одним из учредителей, музыкант вышел, чтобы также не быть замешанным в скандале о неуплате налогов.
Чем запомнился — мнение продюсера
В прошлом Максим Покровский* получил признание российской публики благодаря настоящим хитам, однако реанимировать карьеру у исполнителя вряд ли получится. Такое мнение в разговоре со «Страстями» озвучил продюсер и шоумен Сергей Дворцов.
«Он запомнился публике своими хитами. Изначально он был талантливым артистом, однако на сегодняшний день человек себя полностью уничтожил. Покровский*потерял всяческое уважение публики, упал ниже плинтуса. Я скажу, что музыкант сейчас творит такие вещи, которые для адекватных и хороших людей непонятны. Он делает какие-то вещи, которые уничтожали и продолжают уничтожать его как личность», — поделился шоумен.
Дворцов подчеркнул, что прямо сейчас лидер «Ногу свело!» лишен карьерных перспектив на Родине.
«Будущего у него нет. Реанимировать карьеру, по крайней мере, если вдруг с него снимут статус иноагента, не получится. Ему долго нужно будет извиняться и стоять на коленях перед Россией, чтобы его простили после всего того, что он делал и делает. Статус артиста он давным-давно потерял. Он потерянный человек, забытый уже людьми. Сейчас он пытается как-то показать, что у него якобы все хорошо, что за границей он чуть ли не икру ест ложкой. Понимаете? Но на самом деле это же не так. Этот человек просто лицемер и хамло», — заключил продюсер.
*(признан иностранным агентом на территории РФ)