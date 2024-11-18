«Буду рядом в священный момент»: актер Гаврилов вышел в свет с беременной женой Кейру

Актер Алексей Гаврилов вышел в свет с женой Катериной Кейру, которая находится на поздних сроках беременности. Супруги посетили Celebrity Party в честь Дня рождения Woman.ru, на котором присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Артист и его избранница выглядели счастливыми и пообщались с журналистами. Катерина выбрала для мероприятия длинное платье, которое обтягивало ее фигуру. Она надела накидку и аксессуары. Алексей поддерживал любимую, а на фото гладил ее живот.

Пара рассказала о том, как готовится к родам. Девушка призналась, что это может случиться «в любой момент».

«У нас свой врач, свой человек, который будет с нами вместе. Мы выбираем не роддом, а специалистов, которые будут вместе с нами. Это важно, так как мы за естественные роды, в правильном понимании. Это домашние роды в роддоме», – поделилась Кейру.

Журналисты поинтересовались у Гаврилова, будет ли он рядом с женой в такой момент.

«Да, конечно. У меня уже было в практике такое, при рождении моего первого ребенка – сына. А сейчас мы всю беременность вместе, все проходим вместе, специальные курсы для беременных. Я очень рад, что Катерина подобрала таких глубоких специалистов с многолетней практикой. Поэтому я спокоен и буду рядом с супругой в такой священный момент», – добавил мужчина.