«Буду работать с еще большим усердием»: Роза Сябитова отреагировала на благодарственное письмо от Владимира Путина
© Starface.ru
Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова выразила искреннюю благодарность президенту России Владимиру Путину за оценку ее работы на телевидении.
Напомним, что ранее на официальном портале правовой информации появился документ «О поощрении», в котором глава государства высоко отметил заслуги ряда российских телеведущих в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. В их числе и главная сваха страны.
В беседе с сайтом «Страсти» Роза Раифовна отметила, что оценка ее труда от российского лидера вдохновляет на новые свершения.
«Я искренне благодарна за то, что мой труд на телевидении был отмечен благодарностью нашего президента. Я рада, что наша совместная работа с Ларисой Гузеевой принесла много радости и изменила жизнь к лучшему многих героев, которые приходили к нам на программу. Я буду и дальше продолжать свою работу на телевидении с еще большим усердием и энтузиазмом», — заявила популярная телеведущая.
Ранее мы писали о том, что президент Владимир Путин объявил благодарность таким легендарным телеведущим, как Леонид Якубович («Поле чудес»), Лариса Гузеева («Давай поженимся»), Валдис Пельш («Угадай мелодию») и Александр Гордон («Мужское / Женское»).