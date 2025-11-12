«Буду работать с еще большим усердием»: Роза Сябитова отреагировала на благодарственное письмо от Владимира Путина

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова выразила искреннюю благодарность президенту России Владимиру Путину за оценку ее работы на телевидении.

Напомним, что ранее на официальном портале правовой информации появился документ «О поощрении», в котором глава государства высоко отметил заслуги ряда российских телеведущих в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. В их числе и главная сваха страны.

В беседе с сайтом «Страсти» Роза Раифовна отметила, что оценка ее труда от российского лидера вдохновляет на новые свершения.