Бывшая прима-балерина Анастасия Волочкова подала в суд на ПФР. Звезда требует, чтобы ей назначили пенсию. При этом по словам знаменитости, она должна была начать получать деньги еще более 10 лет назад. Сайт «Страсти» решил выяснить, есть ли у артистки возможность получить невыплаченные за этот период средства, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

Пока что балерина не может найти еще шесть месяцев стажа, чтобы встать на получение пенсии. Однако Волочкова уверена, что они есть, только их потерял или фальсифицировал их недостачу Большой театр.

Деньги должны были начать поступать на счет еще более 10 лет назад. Но с тех пор Балерина не видела ни копейки. Когда удастся добиться получения пенсионных выплат, то вместе с этим можно будет потребовать от ПФР невыплаченные за этот промежуток средства, заявил адвокат.