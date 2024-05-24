«Будет провальный»: продюсер предрек завершение карьеры Монеточки* после выхода нового альбома

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал выход нового альбома певицы Монеточки*(настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом на территории РФ). Это первый сборник песен артистки после отъезда из России. И, как считает эксперт, последний в карьере. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

По мнению Дворцова, как и у всех иноагентов, Монеточка* столкнулась с тем, что ее популярность стала исчезать. Чтобы напомнить о себе, она решила выпустить новые треки. Однако продюсер уверен, что должного эффекта это не принесет.

«Начнем с того, что у всех, кто имеет статус иноагента, популярность только угасает. Я бы сказал, что в случае Монеточки* это уже идет самоуничтожение. Она была очень популярна в России до тех пор, пока не начала негативно высказываться и не уехала из нашей страны. В эмиграции ее творчество, конечно, изменилось. Там, где она сейчас находится, у нее идет стремительно рушится карьера. Почему? Потому что она начинает цепляться за все, что только можно и нельзя. Сейчас вот она выпустила свой альбом и при этом уверенна или думает, что она будет признана своей аудиторией. Возможно, у нее там есть поклонники, но это от силы полмиллиона людей, может быть, 300 человек, я не знаю. А когда она была в России, у нее были просто ошеломительные просмотры в прямых эфирах, ее песни слушали на музыкальных площадках», - заявил Сергей Дворцов.

Продюсер отметил, что нового витка популярности Монеточки* ждать не стоит. Он считает, что совсем скоро певица окончательно завершит музыкальную карьеру, и эти новые песни будут последними.

«Новый альбом будет провальный, я уверен. И этот альбом будет последний в ее карьере», - подчеркнул Дворцов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов объяснил, кто ходит на концерты Валерия Меладзе за границей.

*(Признана иноагентом на территории РФ)