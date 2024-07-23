Будет ли рак, если пользоваться лампой для маникюра и солярием

Некоторые бьюти-процедуры предполагают использование ультрафиолетовых ламп, которые не всегда безопасны для здоровья. Могут ли они привести к развитию рака, сайту «Страсти» рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.

Солярий

В последние годы популяризируется мода на загар. Чтобы тело обрело красивый шоколадный оттенок, многие девушки посещают солярий. Но стоит задуматься о том, что он небезопасен, как и солнечные лучи.

Согласно последним данным, ученые относят солярий к канцерогенам первой группы. В нее также входят асбест и табак. Загар, получаемый в бьюти-студиях с помощью специальных ламп, способен вызвать плоскоклеточную карциному в 58% случаев и базально-клеточную в 24%.

У двух человек из трех, посещающих солярий, в течение жизни развивается онкология кожи. Даже однократно проведенная процедура увеличивает риск рака на 20%. Сегодня рак кожи – одно из наиболее распространенных заболеваний. Согласно научным исследованиям, риск онкологии возрастает в 75% случаев, если человек пользовался услугами солярия до 30 лет. Доказано, что вероятность развития базалиомы увеличивается в 1,4 раза, плоскоклеточного рака – в 2 раза, если загар получали люди в возрасте до 25 лет.

Исследований, подтверждающих, что солярий повышает риск меланомы, очень много. В США FDA требует прикреплять предупреждающие этикеты на всем оборудовании, применяемом для этих целей. Во многих странах солярии запрещены для молодежи. В Бельгии, Франции и Швеции, где искусственный загар получает почти 25% жителей, установлены ограничения на воздействие бета-лучей, приравниваемые к естественному солнечному свету.

Загар – реакция организма на влияние ультрафиолета. Некоторые люди полагают, что посещение солярия перед жарким сезоном поможет предотвратить солнечные ожоги. Но это миф, так как даже в этом случае можно легко обгореть.

Каждый раз, когда ультрафиолет влияет на кожу, повреждается ДНК эпителия. И чем чаще это происходит, тем выше вероятность заболеть онкологией. Получить достаточную дозу витамина Д, как многие полагают, с помощью солярия не получится. Лампы, которые в нем используются, излучают UVA-свет, а для выработки витамина Д требуются UVB-лучи. Еще одна реальная опасность – зависимость от загара, поскольку он вызывает привыкание. Не получая нужной дозы ультрафиолета, люди переживают депрессию, невроз.

Таким образом, делая выбор не загорать в солярии, вы снижаете риск развития меланомы, а также актинических кератозов (АК), или предраковых кожных наростов. По данным статистики, они возникают ежегодно у 40 млн жителей США.

Лампы для ногтей

Эти приспособления используются в маникюрных салонах для отверждения гель-лака. Как и в солярии, в них применяются преимущественно UVA-лучи. Как выяснили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, ультрафиолет вызывает гибель, мутации и злокачественные перерождения клеток. Эксперимент с воздействием лампы показал, что под влиянием УФ-волн происходят повреждения клеточных ДНК и митохондрий, происходят изменения, характерные для онкологии.

Несмотря на наличие исследований, все же нельзя утверждать, что использование УФ-ламп для маникюра существенно повышает риск развития рака, поскольку процедура выполняется нечасто, затрагивает минимальный участок тела, и у нее есть альтернативы.

Таким образом, в современном мире есть множество факторов, способных создать благоприятные условия для появления онкологии. Важно учитывать и минимизировать их влияние в своей жизни.

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