«Будет ее перформанс»: кинокритик рассказал, справится ли Анна Пересильд с главной ролью в «Алисе в стране чудес»

Стартовали съемки мюзикла «Алиса в стране чудес», в котором главная роль досталась юной актрисе Анне Пересильд, прославившейся после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Компанию в фильме ей составит звезда «Холопа» Милош Бикович. О том, что это будет за проект и насколько хорошо подобран каст, — узнал портал «Страсти».

Идею переснять детский аудиоспектакль на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэролла оценил кинокритик Александр Голубчиков. Он заявил, что не видит в желании сделать современную версию ничего плохого. Тем более, что речь идет не о полноценной экранизации.

«В данном случае речь идет не об экранизации „Алисы в стране чудес“, а о современном взгляде на аудиоспектакль, в котором сыграли в свое время все звезды Театра на Таганке, „Современника“, МХАТА, включая и Владимира Высоцкого, и Всеволода Абдулова, и Клару Румянову. Поэтому говорить о том, что Анна Пересильд будет Алисой, нельзя. Она будет просто девочкой по имени Алиса, которая попадает вот в какую-то такую навсегда актуальную историю. А мы помним, что этот аудиоспектакль запрещали в свое время, именно потому что он очень многим казался слишком актуальным», — поделился кинокритик.

По мнению Голубчикова, режиссер неспроста выбрал на главную роль именно Анну Пересильд. Так как это будет мюзикл, актриса будет петь, а свои вокальные данные дочь Юлии Пересильд уже успела продемонстрировать. Кроме того, для юной звезды это будет шанс уйти от образа Айгуль из сериала Жоры Крыжовникова.

«Мы увидим Анну Пересильд в новом образе, не сомневаюсь, учитывая то, что она очень хорошо поет, и мы в этом успели уже ни раз убедиться за последний год. Это будет ее перформанс», — отметил эксперт.

На роль Шляпника создатели проекта отобрали Милоша Биковича. В том, что ему удастся справиться с актерской задачей, кинокритик не сомневается. Правда, не знает, получится ли у него сделать персонажа по-настоящему безумным.

«Интересно, каким будет Милош Бикович в роли Шляпника, и насколько этот Шляпник будет действительно безумным. Ну, посмотрим. Я уверен, что актерский талант его достаточно обширен. В свое время его как раз заприметил Никита Михалков. Мы часто просто видим Биковича в каких-то довольно привычных амплуа, а диапазон там шире. Поэтому будем смотреть, что получится», — сказал Александр Голубчиков.

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