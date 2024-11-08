«Брутальный минимализм с нотками спорта»: разбор стиля Владимира Яглыча

Стилист Цветана Софронова считает, что образы Владимира Яглыча подчеркивают его брутальность, характер и любовь к адреналину. Чаще всего актер выбирает утилитарные вещи в черных, бежевых тонах или делает акцент на элементах байкерского стиля. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Стиль Владимира Яглыча можно смело назвать брутальным. Владимир увлекается мотоциклами и явно это демонстрирует. В повседневной жизни Владимир предпочитает стильные джинсы с кожаной курткой или курткой «рабочего», спортивными жилетками, дополнив образ поясной мини сумкой. Украшения и прочие аксессуары использует крайне редко. Его стиль можно охарактеризовать как брутальный минимализм с нотками спорта. Бунтарский дух образа в куртке от R.Lauren, футболка с жилетом, грубые ботинки подчеркивают его любовь к адреналину», — высказалась стилист.

Также для выхода в свет Яглыч выбирает костюмы полуприлегающего силуэта с футболками, акцентные вырезы которых подчеркивают атлетичную фигуру.

«Образ, который часто прослеживается на светстких мероприятиях. Черный полуприталенный пиджак, минималистичная футболка нижним слоем и почти незаметная подвеска-шнурок на шее. Во всех светских образах прослеживается нотка провокации. В целом на совместных выходах с возлюбленной всегда получаются очень гармоничные и минималстичные образы», — резюмировала эксперт.

Полный материал сайта «Страсти» о творческой судьбе и личной жизни Яглыча читайте здесь.