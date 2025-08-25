Бренд историка моды Александра Васильева задолжал 300 тысяч рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

В 2011 году Александр Васильев создал свой модный бренд под названием «Лилии Александра Васильева». Компания занималась коллаборациями с различными производствами — фарфора, текстиля, хрусталя и т. д. Вместе с ними Васильев создавал уникальные предметы роскоши, которые затем продавались.

Однако в последние годы ООО «Лилии Александра Васильева» не приносит ему прибыль — за 2024 год компания показала нулевые доходы и расходы. Хотя еще в 2023 году бизнес принес чистую прибыль в размере 655 тысяч рублей.

Согласно открытым источникам, компания имела задолженность на май 2025 года по налогам — 300 тысяч рублей. Из них 4 тысячи рублей госпошлина, 10 тысяч рублей за страховые взносы, 8 тысяч рублей за налог, взымаемый с применением УСН и 278 тысяч рублей пеней.

