«Боятся выйти на улицу»: как живут мамы особенных детей

Сейчас конкурсы красоты проводятся повсеместно. Далеко не все представительницы прекрасного пола могут пройти строгие критерии отбора, однако наверняка хотя бы раз каждая женщина мечтала продемонстрировать свои таланты и удостоиться звания «Мисс…».

В прошлом месяце такая возможность представилась мамам детей с ограниченными возможностями здоровья. Портал «Страсти» поговорил с организаторами мероприятия, а именно с президентом фонда поддержки и развития социально значимых программ и проектов «ДоброФонд» Андреем Туласовым и руководителем направления «ДоброФонд. Дети с ОВЗ» Татьяной Топуновой о том, как пришла идея объединить женщин и что дают подобные инициативы.

«С объединением всё максимально просто: у меня у самой ребенок-инвалид. В какой-то момент я поняла, что в больницах, на реабилитациях, ещё где-то есть такие же мамы, и все они по одиночке сидят в своих домах, в своей скорлупе и подчас даже боятся выйти на улицу, чтобы не увидеть этих осуждающих или вопросительных взглядов. А им нужна поддержка, она нужна и мне», - рассказывает Топунова.

Мероприятия для мам детей с ОВЗ фонд проводит минимум раз в месяц, а вот конкурс красоты в этом году прошел впервые.

«На самом деле, это был даже не конкурс красоты, а праздник красоты. Идея в том, чтобы собрать семьи, устроить для них праздник, организовать пространство, где им не надо быть сжатыми, волноваться о том, что некоторые детки ведут себя необычным образом, имея определённые особенности здоровья. Этот праздник был невероятной радостью для всех», - отмечает Туласов.

В этом году в мероприятии приняли участие восемь мам. Им предстояло пройти несколько этапов так называемого состязания: от визитки до интеллектуальных конкурсов. Каждая стала «Мисс».

«К счастью, особой подготовки не потребовалось. Со многими мамами я уже пересекалась на детских мероприятиях. Мы все пришли с одной позицией, среди нас нет одной особой «Мамы Года», мы все «Мамы Года» и нас тысячи!» - прокомментировала событие одна из участниц, Александра.

О том, с какими трудностями мамам детей с ограниченными возможностями здоровья приходится сталкиваться каждый день, читайте в материале.